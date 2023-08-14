Юноши из Прикамья и другие участники слета «Гвардеец» получили в подарок часы от полпреда ПФО Игоря Комарова

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Пензе состоялась торжественная церемония закрытия Юнармейских военно-патриотических сборов Приволжского федерального округа «Гвардеец». В мероприятии приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Дмитрий Каденков, первый заместитель председателя ДОСААФ России Леонид Малев, заместитель начальника управления военно-патриотической работы и взаимодействия с общественными объединениями Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ Александр Мищенко.Напомним, на сборы съехались 320 юношей – учеников 9-10 классов из 14 регионов Приволжского федерального округа, Запорожской области и Донецкой Народной Республик. Команды юных гвардейцев – учащиеся кадетских классов, корпусов и школ-интернатов, воспитанники военно-патриотических молодёжных объединений, дети военнослужащих. Пермский край на сборах представляют 20 юношей, прошедших предварительный отбор и подготовку.Олег Машковцев поздравил ребят от имени полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова, отметив, что военно-патриотическое воспитание молодежи сегодня является одной из важнейших задач государства: «Проект, в котором вы приняли участие, уникален. Его аналогов нет в других федеральных округах. Это одна из самых заметных «визитных карточек» Приволжья. За прошедшие дни вы соревновались по спортивным и военно-прикладным дисциплинам, участвовали в интеллектуальных конкурсах, занятиях по истории Отечества, современной тактике и методам ведения боевых действий, а также встречались на Уроках мужества с Героями Отечества и участниками контртеррористических и специальных военных операций. Уверен, что эта разноплановая программа поможет каждому из вас правильнее выстроить свои жизненные приоритеты, а пребывание в «Гвардейце» станет одним из самых ярких воспоминаний вашей юности».Заместитель полпреда выразил благодарность за поддержку и помощь в организации сборов губернатору Пензенской области Олегу Мельниченко, личному составу военной академии, а также руководству регионального отделения ДОСААФ России в Пензенской области.По итогам прохождения программы Юнармейских военно-патриотических сборов были награждены победители и призеры общекомандного зачета. Лучшими признаны гвардейцы из Чувашской Республики, второе место – у ребят из Пензенской области, третье место заняла сборная Оренбургской области.Кроме того, все участники сборов «Гвардеец» получили наручные часы от полномочного представителя и сувенирную продукцию от ДОСААФ России.В ходе закрытия сборов гвардейцы торжественно принесли юнармейскую клятву и вступили в ряды юнармейского движения. Присягу на верность Отечеству и юнармейскому братству приняла заместитель начальника Главного штаба всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» Екатерина Чижикова.Также перед гвардейцами и гостями церемонии выступила с показательной программой пилотная группа легкомоторной авиации регионального отделения ДОСААФ России Пензенской области. Кроме того, им были представлены реконструкция шести эпизодов боевой работы артиллеристов союзных сил (ВС РФ, народной милиции ДНР и ЛНР) в ходе специальной военной операции на Украине и Парад военной техники.Завершилось мероприятие встречей с заместителем полпреда Президента РФ в ПФО Олегом Машковцевым, губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко и другими почетными гостями, в том числе непосредственными участниками СВО – бойцами ОМОН Управления Росгвардии по Пензенской области, в ходе которой гвардейцы поделились впечатлениями о лагере и дали свои предложения по развитию Юнармейских военно-патриотических сборов «Гвардеец» в следующем году.Подчеркнем, в Прикамье уделяется особое внимание вопросам патриотического воспитания молодежи. В частности, в 2022 году, в год 80-летия создания Соловецкой школы юнг губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поддержал инициативу актива «Молодой Гвардии Единой России». Указом губернатора Пермского края Дмитрия Махонина учрежден День памяти Северных юнг в память о земляках – выпускниках учреждения. Соловецкая школа юнг была создана 25 мая 1942 года. В нее набирали ребят в возрасте 14-16 лет и обучали на специальности для ВМФ СССР – боцманов, рулевых, радистов, артиллерийских и торпедных электриков, мотористов. Принимали ребят только из 10 регионов, в том числе из Молотовской области (ныне – Пермского края). Воспитанники школы воевали на кораблях всех флотов страны. Из 4111 выпускников школы 1942-1943 и 1945 годов более тысячи погибли.Напомним, военно-патриотические сборы «Гвардеец» в Пензенской области проводятся с 2013 года под патронатом полномочного представителя Президента России совместно с Министерством обороны России. С 2022 года полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым принято решение постоянно проводить проект «Гвардеец» в Пензенской области.