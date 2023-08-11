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В Пермском крае более 70 процентов сделок в новостройках совершаются в электронном виде
Региональное управление Росреестра составило рейтинг пермских застройщиков, которые активно внедряют электронную регистрацию договоров участия в долевом строительстве. В целом за первое полугодие 2023 года доля регистрации договоров долевого строительства в электронном виде составляет 73%. Это в 2 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Крупные девелоперы АВСТРОМ-СТРОЙ, КМ-ИНВЕСТ, ФЛАЙТ, ДОМСТРОЙ, МВМ-ИНВЕСТ, ВАРИАНТ, Унистрой, ПЕРМСКАЯ полностью перешли на электронное взаимодействие с Росреестром и сегодня все документы направляют исключительно в электронном виде. ИНТЭСКА-СТ, ТАЛАН, Файл, ИнГрупп, Орсо-групп, РОДОНИТ-ИНВЕСТ, РОДОНИТ-ГРУПП тоже являются лидерами по подаче документов в электронном виде. Их результат - более 90 % сделок в электронном виде.
Заботясь о своих клиентах, застройщики весь формальный процесс берут на себя. Дольщикам больше не нужно идти к нотариусу оформлять доверенность, чтобы застройщик от его имени мог подать документы в Росреестр. Также не надо обращаться в офисы МФЦ.
«Планируется, что с 1 января 2024 года направление документов в Росреестр исключительно в электронном формате станет обязательным для всех юридических лиц, - подчеркивает заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Светлана Ильиных. - Поэтому уже сегодня необходимо активно осваивать электронные услуги, так как их использование дает возможность значительно сократить ресурсы и время при оформлении документов».
Крупные девелоперы АВСТРОМ-СТРОЙ, КМ-ИНВЕСТ, ФЛАЙТ, ДОМСТРОЙ, МВМ-ИНВЕСТ, ВАРИАНТ, Унистрой, ПЕРМСКАЯ полностью перешли на электронное взаимодействие с Росреестром и сегодня все документы направляют исключительно в электронном виде. ИНТЭСКА-СТ, ТАЛАН, Файл, ИнГрупп, Орсо-групп, РОДОНИТ-ИНВЕСТ, РОДОНИТ-ГРУПП тоже являются лидерами по подаче документов в электронном виде. Их результат - более 90 % сделок в электронном виде.
Заботясь о своих клиентах, застройщики весь формальный процесс берут на себя. Дольщикам больше не нужно идти к нотариусу оформлять доверенность, чтобы застройщик от его имени мог подать документы в Росреестр. Также не надо обращаться в офисы МФЦ.
«Планируется, что с 1 января 2024 года направление документов в Росреестр исключительно в электронном формате станет обязательным для всех юридических лиц, - подчеркивает заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Светлана Ильиных. - Поэтому уже сегодня необходимо активно осваивать электронные услуги, так как их использование дает возможность значительно сократить ресурсы и время при оформлении документов».
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