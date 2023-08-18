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«Мусорный контейнер – наихудший вариант»: ученый Пермского Политеха рассказала, как перерабатывают одежду в России

13.54 Пятница, 18 августа 2023
По статистике на каждого человека приходится 15 кг текстильного мусора в год. Эксперты считают, что 78% отходов одежды в России можно использовать повторно — передать нуждающимся, в благотворительные организации, перепродать или переработать. При этом на утилизацию отправляется лишь 5% ненужного текстиля. В День секонд-хенда (17 августа) ученый из Пермского Политеха рассказала, как в России перерабатывают выброшенную одежду и почему лучше перепродать использованные вещи.

Профессор кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха, доктор технических наук Наталья Слюсарь объяснила, что сперва полученная одежда сортируется вручную. На этом этапе квалифицированные рабочие определяют состояние вещи: почти новая подходит для благотворительности или перепродажи, немного потертая и поношенная одежда — для волонтеров приютов для животных и т.п. В России действует множество благотворительных организаций, занимающихся сбором текстиля. Самые известные из них — «Второе дыхание» (пункты приема работают в 80 регионах, в июле 2023 года к ним поступило 120 тонн ненужных вещей), «Ночлежка» (Москва и Санкт-Петербург, передают одежду нуждающимся), «Нафталин» (Пермь, ежемесячно перерабатывают 50-90 тонн старой одежды), «Вещь добра» (Екатеринбург, с 2020 года собрано более 400 тон текстиля).

Одежда, непригодная для носки, отправляется на дальнейшую утилизацию. Для этого нужно понимать, из какого материала она изготовлена. К натуральным тканям, например, относят хлопок, шерсть, шелк и лен. Принято считать, что такие материалы экологичны. Однако производство того же хлопка требует большого количества воды и химикатов, а условия труда для работников этой отрасли зачастую опасны.

— Часто на одежде можно встретить знак утилизации, надпись «биоразлагаемый», «органик» или «биохлопок». Но все эти знаки «работают», только если в стране существует система сбора и утилизации таких материалов. У нас же практически весь объем текстиля попадает на захоронение, — добавляет Наталья Слюсарь.

Синтетические материалы, в свою очередь, трудно перерабатываются и долго разлагаются. Они производятся из синтезируемых полимеров, сырьем для которых служит нефть. Самая распространенная синтетика — это полиэстер, акрил, нейлон, спандекс и полиамид. Отдельно можно отметить вискозу как искусственный материал, который производится из натурального сырья — целлюлозы. Кроме того, в наши дни ткань делают и из вторичных материалов, например, футболки или шорты из использованных ПЭТ
бутылок.

Таким образом, одежда проходит этап дополнительной сортировки по составу волокна: хлопок, синтетика, смешанные ткани. Текстиль отбирается с учетом цвета и гигроскопичности (способности материала поглощать и отдавать влагу), с вещей удаляются элементы фурнитуры и жесткие швы.

Хлопковые, натуральные ткани можно переработать в обтирочную ветошь. Она представляет собой лоскуты разрезанной одежды. Предприятия, например, используют ее как впитывающий материал для уборки, удаления разливов и подтеков жидкостей, очистки механизмов, инструмента, рук и т.д. Из переработанных хлопка и шерсти делают ватин, который затем используют для производства рабочей спецодежды и комбинезонов, спальных мешков, рукавиц, подкладки для штанов и верхней одежды, элементов мягких игрушек, упаковки для хрупких предметов.

Синтетические ткани можно переработать в иглонабивной геотекстиль, который в строительстве используется для фильтрации воды, дендрирования и разделения слоев различных материалов, например, песка и плодородного слоя. Кроме того, из утилизированной синтетики делают набивку для мебели. Изредка переработанный полиэстер идет на изготовление ПЭТ-гранул. Их используют для производства ПЭТ-упаковки, полиэфирного волокна, упаковочной ленты и др.

— Однако отобрать материалы, подходящие для изготовления ПЭТ-гранул, непросто. Поэтому переработка выброшенной одежды единична, и на утилизацию поступают материалы только от производителей, которые сразу указывают тип текстиля, — добавляет эксперт Пермского Политеха.

Чтобы одежда получила вторую жизнь, необходимо правильно ее выбросить. Мусорный контейнер — наихудший вариант. Шанс, что вещи оттуда извлекут и переработают, почти равен нулю, особенно при крайне неразвитой системе промышленной сортировки отходов в регионе. Кроме того, этот текстиль будет влажный, загрязненный и уже не пригодный к
переработке.

Лучше воспользоваться пунктами сбора использованной одежды. Очень часто в такие контейнеры просят складывать чистые, подходящие для носки вещи. Но можно найти пункты и организации, которые принимают одежду разного качества, в том числе сильно поношенную.

— На разложение натурального текстиля уходит более 20 лет, синтетические ткани как полимеры разлагаются больше века. Как бы ни была налажена система переработки вторичного сырья, в том числе текстиля, рано или поздно эти материалы попадут на захоронение. Поэтому лучше не покупать избыточное количество вещей или приобретать кому-то не нужную одежду. На «Авито», например, люди часто перепродают абсолютно новые вещи по разным причинам — просто не понравились или размер не подошел. Лучше приобрести такую одежду, ведь она уже произведена и куплена, чем идти за новой в магазин, провоцируя дальнейший рост потребления и большее производство таких товаров, — советует Наталья Слюсарь.

Эксперт Пермского Политеха также рекомендует не гнаться за «быстрой модой» и подходить к шопингу рационально. Предотвращение образования отходов всегда лучше переработки. Но если вещь все же нужно купить, то стоит выбрать ответственного производителя: многие крупные компании участвуют в программах по устойчивому развитию переработки текстиля в России. Можно также сделать выбор в сторону местного, не массового производства, поскольку это снижает трату ресурсов на перевозку и минимизирует простое выбрасывание нераспроданной одежды. И лучше выбирать вещи дороже, с долгим сроком использования, чем покупать «вещи-однодневки» низкого качества.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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