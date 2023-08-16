Возрастное ограничение 18+
Персональные данные владельцев недвижимости теперь доступны собственникам комнат в коммунальной квартире
С 1 марта 2023 персональные данные владельцев недвижимости стали закрыты для большинства лиц в случае, если сам собственник объекта недвижимости не выразил письменного согласия на их предоставление всем третьим лицам при получении ими выписок из Единого государственного реестра недвижимости.
«Эти изменения усложнили порядок продажи комнат в коммунальной квартире, поскольку продавец комнаты должен письменно уведомить всех собственников иных комнат в коммунальной квартире о продаже своей комнаты, - комментирует ситуацию начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Пермскому краю Марина Суворова. - Проблема сразу была обозначена риелторами и потребовала внесения изменений в закон».
Обязанность продавца по извещению соседей о продаже комнаты связана с тем, что собственники комнат в коммунальной квартире обладают преимущественным правом покупки такой комнаты. А для того, чтобы их уведомить об этом, продавцу необходимо знать кто является собственником комнаты. Получить достоверные сведения о том, кто является собственником, можно только запросив сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
В настоящее время в Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» внесены положения, наделяющие собственников одних комнат в квартире правом получать сведения о собственниках иных комнат в этой же квартире в составе выписки из ЕГРН даже при условии отсутствия согласия таких соседей на предоставление сведений о них.
«Эти изменения усложнили порядок продажи комнат в коммунальной квартире, поскольку продавец комнаты должен письменно уведомить всех собственников иных комнат в коммунальной квартире о продаже своей комнаты, - комментирует ситуацию начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Пермскому краю Марина Суворова. - Проблема сразу была обозначена риелторами и потребовала внесения изменений в закон».
Обязанность продавца по извещению соседей о продаже комнаты связана с тем, что собственники комнат в коммунальной квартире обладают преимущественным правом покупки такой комнаты. А для того, чтобы их уведомить об этом, продавцу необходимо знать кто является собственником комнаты. Получить достоверные сведения о том, кто является собственником, можно только запросив сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
В настоящее время в Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» внесены положения, наделяющие собственников одних комнат в квартире правом получать сведения о собственниках иных комнат в этой же квартире в составе выписки из ЕГРН даже при условии отсутствия согласия таких соседей на предоставление сведений о них.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело на живодера, выкинувшего собаку с пятого этажа
14 августа 2023
14 августа 2023
Спрос свердловчан на новостройки в Москве вырос на 35%
14 августа 2023
14 августа 2023