В Росреестре Прикамья поясняют, сколько времени уйдет на регистрацию права собственности по договору купли-продажи квартиры

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В какой срок Управление Росреестра по Пермскому краю зарегистрирует право собственности по договору купли-продажи квартиры? Отвечает начальник отдела обработки документов Светлана Лыкова.«По Закону «О государственной регистрации недвижимости» регистрация прав осуществляется в течение 7 рабочих дней с даты поступления документов в Росреестр. Если документы на регистрацию сдавали в офисах МФЦ, то срок составляет 9 рабочих дней с даты приема.Однако регистраторы нашего Управления регистрируют сделки гораздо быстрее, чем это предусмотрено регламентом. Средний срок обработки заявлений и вынесения решения по ним составляет менее двух рабочих дней. При этом по документам, поступившим на регистрацию в электронном виде, время регистрации в среднем составляет 1 рабочий день.Сроки оказания государственных услуг зависят, прежде всего, от качества подготовленного пакета документов. При наличии оснований для приостановления сроки могут увеличиться в связи с необходимостью доработки документов.Во избежание доработки представленных документов перед подачей заявления рекомендуем заказать экспресс-выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).Экспресс-выписка предоставляется бесплатно и доступна только по объектам, правообладателем которых является заявитель. Выдается только на объекты недвижимости, сведения о которых есть в личном кабинете на «Госуслугах». В выписке будут сведения об объекте недвижимости и правах на него, но не будет планов и схем. Если у недвижимости несколько собственников, то скачать экспресс-выписку может кто-то один, так как документ содержит сведения обо всех правообладателях. При этом полная информация, то есть ФИО, дата рождения и паспортные данные, будет отображаться только для заказчика выписки. У остальных собственников будут только ФИО и даты рождения.Получить экспресс-выписку из ЕГРН в электронном виде можно на портале Госуслуг. Если необходим её бумажный вариант, обратитесь в МФЦ и предъявите номер заявки на Госуслугах. Специалист МФЦ бесплатно распечатает выписку и заверит своей печатью».