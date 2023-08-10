Задолженность по кредиту будет погашена из электронного кошелька должника

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Судебные приставы обратили взыскание на денежные средства должника, находящиеся на персонифицированном электронном средстве платежа. Списания будут осуществляться в рамках принудительного взыскания задолженности по кредитным платежам в размере порядка 440 тыс. рублей.Исполнительное производство в отношении 37-летнего заемщика было возбуждено в отделе судебных приставов по г. Кудымкару, Юсьвинскому и Юрлинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Добровольно мужчина свои обязательства перед кредитором не исполнял, поэтому сотрудник ведомства направил запросы в банковские и кредитные организации для уточнения финансового положения должника. В ходе проверки было установлено, что у неплательщика имеется электронный кошелек. Исходя из этой информации, судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на денежные средства должника на электронном средстве платежа.Часть долга уже погашена, а электронный платежный сервис продолжит перечислять денежные средства должника на депозитный счет подразделения ведомства до полного погашения долга.