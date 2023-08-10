Возрастное ограничение 18+

Задолженность по кредиту будет погашена из электронного кошелька должника

10.02 Среда, 16 августа 2023
Судебные приставы обратили взыскание на денежные средства должника, находящиеся на персонифицированном электронном средстве платежа. Списания будут осуществляться в рамках принудительного взыскания задолженности по кредитным платежам в размере порядка 440 тыс. рублей.

Исполнительное производство в отношении 37-летнего заемщика было возбуждено в отделе судебных приставов по г. Кудымкару, Юсьвинскому и Юрлинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Добровольно мужчина свои обязательства перед кредитором не исполнял, поэтому сотрудник ведомства направил запросы в банковские и кредитные организации для уточнения финансового положения должника. В ходе проверки было установлено, что у неплательщика имеется электронный кошелек. Исходя из этой информации, судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на денежные средства должника на электронном средстве платежа.

Часть долга уже погашена, а электронный платежный сервис продолжит перечислять денежные средства должника на депозитный счет подразделения ведомства до полного погашения долга.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Суд в Екатеринбурге не стал осуждать мужчину, обругавшего школьника в шапке с буквой Z
10 августа 2023
В Екатеринбурге пересмотрят дело мужчины, обругавшего школьника в шапке с буквой Z
10 августа 2023
В Екатеринбурге осудят участников ОПГ, обокравших 60 человек почти на 12 млн рублей
10 августа 2023
На 5 процентов выросло количество гражданских дел в свердловских судах
09 августа 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Мероприятия ко Дню России пройдут во всех муниципалитетах Прикамья

Общее число зрителей и участников должно превысить 800 тысяч
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:56 Влиять на производительность нефтяных насосов позволит разработка Пермского Политеха
13:53 В Росреестре Прикамья поясняют, сколько времени уйдет на регистрацию права собственности по договору купли-продажи квартиры
10:02 Задолженность по кредиту будет погашена из электронного кошелька должника
14:40 В июле жители Прикамья построили 814 домов
14:30 Модель ученых Пермского Политеха позволит оптимизировать работу добывающих скважин в режиме реального времени
10:07 Судебные приставы добились от жительницы Добрянки выплаты уголовного штрафа
14:03 Прикамский Росреестр в этом году зарегистрировал более 4 тысяч объектов по экстерриториальному принципу
12:14 В Управлении ФССП по Пермскому краю функционирует «телефон доверия»
10:25 Прикамцы заплатили порядка 2 млн 850 тыс. рублей алиментов, чтобы избежать уголовной ответственности
10:27 Судебные приставы выловили должника по алиментам из пруда и доставили к мировому судье
10:05 Сотрудниками надзорных органов приостановлена деятельность незаконного ломбарда
10:01 После ограничения в правах недобросовестный подрядчик выплатил материальный ущерб от совершенного им преступления
12:09 Благодаря судебным приставам были выплачены многотысячные компенсации морального вреда
15:48 «Уралкалий» — генеральный партнер XVII Международного фестиваля колокольных звонов и духовной музыки «Звоны России»
11:54 Под контролем судебных приставов прикамец погасил долг по алиментам и устроился на работу
11:09 Судебные приставы взыскали с жителя Чусового судебный штраф за кражу рельс
02:44 В Пермском крае почти 7 тысяч объектов недвижимости оформлено по «гаражной амнистии»
02:42 Методика Пермского Политеха повысит прочность оптоволоконных датчиков
02:40 В Прикамье установлен максимальный размер земельных участков для личного подсобного хозяйства
02:38 Приложение ученых Пермского Политеха упростит рынок сбыта автозапчастей
14:04 Сделать корм для животных более полезным поможет исследование студентов и учёных ПНИПУ
Все новости
11:58 После перекрытия дороги жителями Махачкалы им вернули электричество
11:49 В Ленобласти в пакете нашли живого младенца
16:50 Учёные смогли переработать пластик в мыло
16:37 Новосибирский полицейский сбил шестилетнюю девочку на пешеходном переходе, оставил ее лежать на дороге и скрылся
13:37 После проверки прокуратуры СК возбудил уговное дело о халатности после прорыва дамбы в Уссурийске
12:54 Центробанк повысил ключевую ставку до 12%
10:46 В Эквадоре застрелили оппозиционного политика перед выборами
09:39 27 человек погибли после взрыва в Махачкале
17:44 Российская чемпионка Сподаренко сменила спортивное гражданство на казахстанское
17:19 В Стамбуле при взрыве на верфи погиб рабочий
16:53 В Каспийске спасли малышку, стоявшую в окне девятого этажа
15:55 Депутат Госдумы Аксаков заявил, что россиянам безразличен курс доллара
14:59 В Минтрансе предложили отказаться от дублирования надписей на английском
14:01 В Воронежской области девятиклассника подозревают в развращении малолетней
12:56 Минпромторг раскритиковал законопроект об указании цен за килограммы и литры
12:14 Концерн Mercedes-Benz отключил российских дилеров от программного обеспечения
11:06 СМИ: производители майонеза планируют повысить цены из-за роста стоимости ингредиентов
18:38 В ночь с 11 на 12 августа в небе можно увидеть до 100 метеоров в час
17:52 На Ставрополье женщина получила 3,5 года колонии за истязание приемных детей
16:48 В Приморье ГУФСИН проверяет видео, на котором сотрудник «запряг» в телегу заключенного
16:04 Власти: в Сергиевом Посаде от взрыва пострадали 397 квартир и 20 частных домов
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK