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Задолженность по кредиту будет погашена из электронного кошелька должника
Судебные приставы обратили взыскание на денежные средства должника, находящиеся на персонифицированном электронном средстве платежа. Списания будут осуществляться в рамках принудительного взыскания задолженности по кредитным платежам в размере порядка 440 тыс. рублей.
Исполнительное производство в отношении 37-летнего заемщика было возбуждено в отделе судебных приставов по г. Кудымкару, Юсьвинскому и Юрлинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Добровольно мужчина свои обязательства перед кредитором не исполнял, поэтому сотрудник ведомства направил запросы в банковские и кредитные организации для уточнения финансового положения должника. В ходе проверки было установлено, что у неплательщика имеется электронный кошелек. Исходя из этой информации, судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на денежные средства должника на электронном средстве платежа.
Часть долга уже погашена, а электронный платежный сервис продолжит перечислять денежные средства должника на депозитный счет подразделения ведомства до полного погашения долга.
Исполнительное производство в отношении 37-летнего заемщика было возбуждено в отделе судебных приставов по г. Кудымкару, Юсьвинскому и Юрлинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Добровольно мужчина свои обязательства перед кредитором не исполнял, поэтому сотрудник ведомства направил запросы в банковские и кредитные организации для уточнения финансового положения должника. В ходе проверки было установлено, что у неплательщика имеется электронный кошелек. Исходя из этой информации, судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на денежные средства должника на электронном средстве платежа.
Часть долга уже погашена, а электронный платежный сервис продолжит перечислять денежные средства должника на депозитный счет подразделения ведомства до полного погашения долга.
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