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В июле жители Прикамья построили 814 домов

14.40 Вторник, 15 августа 2023
По данным Управления Росреестра по Пермскому краю, в июле 2023 года в Пермском крае на государственный кадастровый учет поставлено 814 индивидуальных жилых домов, что на 6,7% выше показателя аналогичного периода 2022 года (в июле 2022 было построено 763 дома). Площадь застройки составила 101 631 кв. м.

Одноэтажное строительство составляет 46,0% (374) от всех построенных домов, двухэтажные дома – 53,4 % (435), трехэтажные дома – 0,6% (5). При этом 65% (533) из построенных домов соответствует стандартному индивидуальному жилищному строительству – дом площадью не более 150 кв. м на земельном участке до 15 соток.

В пятерке лидеров 1 место традиционно занимает Пермский муниципальный округ, где возвели 250 домов общей площадью 27 753 кв. м.

На втором месте – город Пермь, где построено 82 дома общей площадью 14 980 кв. м. На третьем месте – Добрянский городской округ с 53 домами и площадью 6 496 кв. м. Четвертое место занял Краснокамский городской округ – 44 дома общей площадью 4 662 кв. м. Пятое место - Кунгурский муниципальный округ, где построили 41 дом площадью 5 200 кв. м.

Для тех, кто решил строиться, на Публичной кадастровой карте есть сервис «Земля для стройки» с информацией о свободных территориях для жилищного строительства. Сейчас сервис предлагает 565 участков для ИЖС.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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