Прикамский Росреестр в этом году зарегистрировал более 4 тысяч объектов по экстерриториальному принципу

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В первом полугодии 2023 года в Управление Росреестра по Пермскому краю поступило 4214 заявлений на регистрацию недвижимости, расположенной в других регионах России. В этом суть экстерриториального принципа оформления прав на недвижимое имущество, когда можно обратиться в ближайший удобный офис МФЦ, независимо от места нахождения объекта.Жители Прикамья приобретают недвижимость в соседних Удмуртии и Екатеринбурге, в далеком и теплом Краснодарском крае и Крыму и традиционно – в Москве и Санкт-Петербурге.Желающих приобрести недвижимость в Пермском крае в 2 раза больше. МФЦ других регионов приняли 8119 заявлений на регистрацию недвижимости, расположенной в Прикамье. К нам едут из Татарстана, Башкирии, Удмуртии, Чечни, Краснодарского края, Свердловской, Челябинской, Ленинградской и Московской областей, Санкт-Петербурга и Москвы.Удаленность местонахождения недвижимого имущества от места подачи заявления не увеличивает сроков оказания государственных услуг и соответствует установленным законом срокам.При подаче документов через многофункциональный центр - 7 рабочих дней для кадастрового учета; 9 рабочих дней для регистрации права собственности; 12 рабочих дней для одновременной процедуры кадастрового учёта и регистрации прав.Однако в Пермском крае эти сроки существенно сокращены и составляют от 1 до 3 рабочих дней при условии предоставления заявителем качественного пакета документов.