Прикамцы заплатили порядка 2 млн 850 тыс. рублей алиментов, чтобы избежать уголовной ответственности

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Нежелание иметь в биографии отметку о судимости побуждает неплательщиков вспомнить о своих родительских обязанностях. Согласно действующему законодательству гражданин может избежать уголовного наказания за несвоевременную выплату алиментов, если оперативно погасит всю сумму имеющейся задолженности. По данному основанию за семь месяцев 2023 года в Пермском крае было прекращено 10 уголовных дел в отношении должников по алиментам. Общая сумма денежных средств, которые в результате были выплачены взыскателям, превысила 2 млн 850 тыс. рублей.Так, два должника из г. Осы длительное время игнорировали ежемесячные выплаты в пользу родственников. Женщина задолжала своему 14-летнему сыну порядка 240 тыс. рублей, а мужчина не доплатил дочери 6 лет и сыну 9 лет около 100 тыс. рублей. Оба неплательщика уже привлекались к административной ответственности за неисполнение законных требований исполнительного листа, но на путь исправления становиться не желали. Не действовали на них и меры принудительного исполнения, притеняемые к ним судебными приставами.Итогом стали уголовные дела, возбужденные в отношении злостных неплательщиков дознавателями отделения судебных приставов по Осинскому, Бардымскому и Еловскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Как только впереди замаячила перспектива наказаний, связанных с лишением свободы, должники изыскали нужные суммы и перевели их на депозитный счет подразделения ведомства.