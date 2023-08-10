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Прикамцы заплатили порядка 2 млн 850 тыс. рублей алиментов, чтобы избежать уголовной ответственности

10.25 Пятница, 11 августа 2023
Нежелание иметь в биографии отметку о судимости побуждает неплательщиков вспомнить о своих родительских обязанностях. Согласно действующему законодательству гражданин может избежать уголовного наказания за несвоевременную выплату алиментов, если оперативно погасит всю сумму имеющейся задолженности. По данному основанию за семь месяцев 2023 года в Пермском крае было прекращено 10 уголовных дел в отношении должников по алиментам. Общая сумма денежных средств, которые в результате были выплачены взыскателям, превысила 2 млн 850 тыс. рублей.

Так, два должника из г. Осы длительное время игнорировали ежемесячные выплаты в пользу родственников. Женщина задолжала своему 14-летнему сыну порядка 240 тыс. рублей, а мужчина не доплатил дочери 6 лет и сыну 9 лет около 100 тыс. рублей. Оба неплательщика уже привлекались к административной ответственности за неисполнение законных требований исполнительного листа, но на путь исправления становиться не желали. Не действовали на них и меры принудительного исполнения, притеняемые к ним судебными приставами.

Итогом стали уголовные дела, возбужденные в отношении злостных неплательщиков дознавателями отделения судебных приставов по Осинскому, Бардымскому и Еловскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Как только впереди замаячила перспектива наказаний, связанных с лишением свободы, должники изыскали нужные суммы и перевели их на депозитный счет подразделения ведомства.

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УФССП России по Пермскому краю © Вечерние ведомости


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Мероприятия ко Дню России пройдут во всех муниципалитетах Прикамья

Общее число зрителей и участников должно превысить 800 тысяч
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