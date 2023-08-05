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Судебные приставы выловили должника по алиментам из пруда и доставили к мировому судье

10.27 Четверг, 10 августа 2023
Больше часа судебные приставы наблюдали за купанием должника. За это время мужчина успел несколько раз пересечь пруд в с. Кочево. Олимпийские рекорды ставились не просто так, неплательщику грозил арест, и уплыть от него нарушитель не смог.

В отделении судебных приставов по Косинскому, Кочевскому и Гайнскому районам ГУФССП России по Пермскому краю на принудительном исполнении находилось два исполнительных производства в отношении 30-летнего мужчины. Он был должен своим трем дочерям порядка 200 тыс. рублей алиментных платежей. Но к родительским обязанностям относился легкомысленно и не стремился помогать детям. По каждому из исполнительных производств в отношении должника были составлены протоколы об административном нарушении, предусмотренном ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, за неуплату денежных средств на содержание несовершеннолетних. Суд назначил мужчине наказание в виде бесплатных работ на благо общества общим сроком 120 часов.

Данные санкции были проигнорированы гражданином. Он предпочитал скрываться и пренебрегал требованиями о явке на прием в подразделение ведомства. Это послужило поводом для составления в отношении нарушителя еще двух процессуальных документов по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ за уклонение от отбывания обязательных работ. Кроме того, дознавателем Службы в отношении горе-отца было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ за неуплату денежных средств на воспитание несовершеннолетних.

Выйти на след неуловимого прикамца удалось на берегу Кочевского пруда. Но мужчина решил не облегчать работу приставов по ОУПДС и скрылся в камышах. Такое убежище не смогло надежно приютить беглеца. Не понимая безвыходности своего положения, должник принял решение переплыть водоем и затаился там. Долго просидеть в прибрежных зарослях в одних плавках у нарушителя не вышло, вскоре он вернулся обратно и предстал перед работниками органа принудительного наказания. Последние доставили пловца в судебный участок для рассмотрения административных протоколов.

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УФССП России по Пермскому краю © Вечерние ведомости


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