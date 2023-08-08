Сотрудниками надзорных органов приостановлена деятельность незаконного ломбарда

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В ходе проверки деятельности магазина «СОТКОМ» в г. Кунгуре надзорными органами было установлено, что помимо продажи техники в предприятии розничной торговли предоставляли услуги потребительских займов. При этом владелец магазина не имел статуса кредитной или микрофинансовой организации.Из протокола об административном правонарушении следовало, что индивидуальный предпринимать осуществлял периодическую деятельность по выдаче денежных средств под залог движимого имущества. Бизнесменом был разработан бланк, по условиям которого он оказывал услуги по хранению заложенных вещей клиента за вознаграждение в виде 1% в день от суммы залога и 50 рублей за оформление сделки. Если же гражданин не выкупал ранее переданное имущество в течение 28 календарных дней, то залогодатель имел право его реализовать. Эти условия противоречили природе предпринимательской деятельности по хранению вещей и соответствовали понятию залога. Но так как данные владельца магазина не были включены в государственные реестры микрофинансовых организаций или ломбардов, его деятельность подпадала под санкции ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ «Незаконное осуществление деятельности по предоставлению займов».Мужчина вину в правонарушении признал полностью, раскаивался и просил учесть тот факт, что все имеющиеся нарушения им устранены. Тем не менее суд посчитал, что оптимальным наказанием для кунгуряка станет административное приостановление деятельности его магазина сроком на 5 суток.Соответствующее постановление суда поступило на исполнение в отдел судебных приставов по Кунгурскому, Кишертскому и Березовскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Незамедлительно судебный пристав возбудил исполнительное производство и выехал по адресу: г. Кунгур, ул. Красноармейская, д 3а, где располагалось предприятие розничной торговли. Магазин был опечатан, предприниматель предупрежден об административной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя.