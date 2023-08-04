После ограничения в правах недобросовестный подрядчик выплатил материальный ущерб от совершенного им преступления

УФССП России по Пермскому краю © Вечерние ведомости

Подрядчик из краевой столицы выплатил материальный ущерб за мошенничество в рамках контракта по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Для этого судебным приставам понадобилось применить в отношении должника ряд мер принудительного исполнения, которые в итоге побудили нарушителя исполнить решение суда.Ранее руководитель общества с ограниченной ответственностью заключил муниципальный контракт с администрацией г. Губахи. Согласно договору подрядчик должен был облагородить ряд домовых территорий районного центра. Расчет с исполнителем происходил по счетам, которые выставлялись им самим, так как мужчина являлся не только директором фирмы, но и главным бухгалтером. Используя служебное положение, гражданин сознательно завысил стоимость выполненных работ, тем самым совершив хищение бюджетных денежных средств. Вина нарушителя была доказана в ходе уголовного дела, а в рамках гражданского иска суд обязал пермяка выплатить нанесенный противоправными действиями материальный ущерб в размере порядка 400 тыс. рублей.Процессуальный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Дзержинскому району ГУФССП России по Пермскому краю. В рамках исполнительного производства сотрудник ведомства вынес ряд постановлений, которые ограничивали должника в праве на регистрационные действия в отношении транспортных средств, а также запрещали пересекать границу Российской Федерации. Также в регистрирующие органы были отправлены запросы с целью уточнения имущественного положения должника. Согласно ответу из Росрееста за неплательщиком числилась доля в недвижимости в г. Губахе, на сделки с которой также был наложен запрет. Только после этого гражданин явился в подразделение ведомства и оплатил всю сумму задолженности.После перечисления денежных средств взыскателю исполнительное производство будет окончено фактическим исполнением.