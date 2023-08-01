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Благодаря судебным приставам были выплачены многотысячные компенсации морального вреда

12.09 Понедельник, 7 августа 2023
Судебные приставы Прикамья активно взыскивают компенсации морального вреда в пользу граждан, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Такие исполнительные производства находятся у сотрудников ведомства на особом контроле и для того, чтобы пострадавшие получили денежные выплаты в полном объеме, судебные приставы применяют к должникам весь спектр мер принудительного исполнения.

Так, сотрудники отделения судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам ГУФССП России по Пермскому краю добились от виновника аварии выплат многотысячной задолженности в пользу родственников погибшего в аварии мужчины. Водитель нарушил ряд правил дорожного движения и допустил наезд на пешеходов, один из которых получил травмы, несовместимые с жизнью. Согласно данным уголовного дела водитель не смог адекватно оценить дорожную обстановку, так как сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Суд постановил взыскать с преступника 600 тыс. рублей. Длительное время мужчина игнорировал необходимость возместить вред от совершенного им преступления, но после ограничения в праве на выезд за пределы России, а также предупреждения о штрафных санкциях за неисполнение решения суда мужчина выплатил пострадавшей стороне всю полагающуюся сумму.

В другом случае компенсацию за понесенные моральные и нравственные страдания сотрудники отделения судебных приставов по Нытвенскому и Оханскому районам ГУФССП России по Пермскому краю взыскали с юридического лица. Водитель, трудоустроенный в ООО «Маслозавод Нытвенский», не учел погодные условия и не выбрал безопасную скорость при управлении машиной. Вследствие этого транспортное средство выехало на полосу встречного движения и столкнулось с автомобилем УАЗ. Пассажиры, находящиеся в служебном автомобиле, получили травмы.

Одной из женщин был нанесен вред здоровью средней тяжести, она была вынуждена провести на больничном порядка 9 месяцев, а по результатам медико-социальной экспертизы утратила трудоспособность на 10%. В связи с этим она потребовала от работодателя виновника аварии компенсировать ей причиненный вред. Суд счел притязания истицы законными и постановил взыскать с организации более 650 тыс. рублей.

Представители организации знали о возбужденном в отношении них исполнительном производстве, но не поторопились выплатить взыскательнице положенные денежные средства. Итогом стало вынесение постановления об ограничении регистрационных действий с транспортными средствами, принадлежащими заводу. Опасаясь наступления негативных правовых последствий, ООО «Маслозавод Нытвенский» задолженность оплатило в полном объеме.

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УФССП России по Пермскому краю © Вечерние ведомости


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