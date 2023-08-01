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Под контролем судебных приставов прикамец погасил долг по алиментам и устроился на работу

11.54 Пятница, 4 августа 2023
37-летний мужчина предпочитал скрываться от родительских обязанностей, но после административного наказания за неуплату денежных средств на содержание сына встал на путь исправления. Хватило его ненадолго, вскоре он уволился и вновь накопил задолженность по алиментам.

Согласно судебному приказу житель г. Красновишерска был обязан ежемесячно выплачивать сыну 25% от своей заработной платы и иных источников дохода, но данное постановление мужчина игнорировал. Не дождавшись положенных выплат, взыскательница предъявила соответствующий исполнительный документ в отделение судебных приставов по Красновишерскому району ГУФССП России по Пермскому краю, после чего в отношении неплательщика было возбуждено исполнительное производство. Но гражданин не торопился перечислять матери своего ребенка денежные средства, также он не выражал желания встречаться с сотрудниками ведомства. По месту жительства нарушителя застать не удавалось, а его мать сообщила, что красновишерец переехал в Санкт-Петербург. Итогом стало объявление должника в исполнительный розыск.

Параллельно с этим судебные приставы регулярно направляли запросы в регистрирующие органы с целью установления имущественного положения должника. Согласно ответам ни собственности, ни денежных средств, на которые бы можно было обратить взыскание, за мужчиной не числилось. Не прекращались и разыскные мероприятия, направленные на установление места проживания горе-отца. Вскоре они дали положительный результат.

Мужчину задержали и вручили повестку о явке на прием в подразделение судебных приставов. Устав прятаться от финансовых обязательств, он добровольно пришел к отделение Службы, где на него был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП за неуплату денежных средств на содержание несовершеннолетнего. Суд обязал неплательщика отработать на благо общества 50 часов, которые тот без нареканий отбыл. После этого мужчина предоставил судебным приставам документ, подтверждающий факт трудоустройства, и в бухгалтерию работодателя было направлено постановление об обращении взыскания на заработную плату должника. Взыскатель начал получать положенные отчисления. Но такая ситуация длилась недолго. Гражданин уволился и встал на учет в Центр занятости населения Красновишерского района, но об этих переменах в своей жизни он не уведомил судебного пристава. Из-за вынужденного перерыва в работе за прикамцем вновь начал формироваться долг.

Гражданин был вновь вызван в подразделение ведомства, где его уведомили о том, что если он в кратчайшие сроки не выплатит всю сумму задолженности, то в отношении него будет возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса Российской Федерации за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего. Мужчина пояснил, что находится на испытательном сроке на новом месте работы и вскоре начнет исправно исполнять свои родительские обязанности, а также взял платежный документ для погашения долга. Вскоре на депозитный счет отделения судебных приставов по Красновишерскому району ГУФССП России по Пермскому краю поступили 24 тыс. рублей — именно такую сумму неплательщик должен был своему сыну. Тем самым мужчина уберег себя от уголовного преследования.

Судебные приставы продолжат контролировать выполнение должником законных требований исполнительного листа.

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УФССП России по Пермскому краю © Вечерние ведомости


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