Судебные приставы взыскали с жителя Чусового судебный штраф за кражу рельс

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Плотнику производственного участка Пермской дистанции гражданских сооружений ОАО «РЖД» пришла в голову идея, как поправить свое материальное положение за счет имущества работодателя. Мужчина решил демонтировать из пола гаража на территории ст. Чусовой два рельса.Понимая, что в одиночку осуществить задуманное будет непросто, он поделился своим преступным умыслом с двумя коллегами, которые поддержали его в противоправном деянии. Совместно они достали стальные балки из пола, а потом сдали в пункт приема металла, предварительно распилив рельсы на несколько частей. Таким образом филиалу акционерного общества был причинен материальный ущерб на общую сумму порядка 20 тыс. рублей.В судебном разбирательство сообщники ходатайствовали о прекращении уголовного дела и применении к ним мер уголовно-правового характера. Так как никто из обвиняемых ранее не был судим, а также они загладили причиненный ущерб, суд назначил виновным судебный штраф в размере 20 тыс. рублей каждому.Исполнительное производство в отношении одного из соучастников кражи было возбуждено в отделении судебных приставов по г. Чусовому и Горнозаводскому району ГУФССП России по Пермскому краю. 31-летний мужчина был уведомлен о том, что в случае неуплаты штрафа в установленный законом срок в его отношении вновь будет возбуждено уголовное дело. Перспектива опять оказаться на судебной скамье в статусе обвиняемого подстегнула должника выплатить штраф не дожидаясь негативных правовых последствий.