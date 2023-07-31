В Пермском крае почти 7 тысяч объектов недвижимости оформлено по «гаражной амнистии»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

По данным Росреестра, «гаражная амнистия» позволила оформить по всей стране 83 тыс. гаражей и 142 тыс. земельных участков под ними.С первого сентября 2021 года, даты начала действия закона, на территории Пермского края оформлено 5220 земельных участков общей площадью 156 095 кв. м.Среди муниципальных образований по данному показателю лидируют Пермь, Березники и Пермский, Кунгурский и Нытвенский округа.В рамках «гаражной амнистии» одновременно с земельным участком можно оформить и гараж, расположенный на нём, если такой гараж является капитальным и он не поставлен на кадастровый учёт ранее.За время действия «гаражной амнистии» в Прикамье оформлено 1770 гаражей, из них больше всего в Пермском муниципальном округе, а также в Березниках и Кунгуре.«Понимая востребованность гаражной амнистии, Росреестр работает над учетом правоприменительной практики в законе и расширением сферы ее применения, например, на полосы отвода железных дорог, - отметил глава ведомства Олег Скуфинский. - С этой весны владельцы гаражей, построенных вдоль путей, также могут оформлять права собственности на землю под ними».Кроме того, сейчас подготовка схем расположения земельного участка под конкретным гаражом возможна без согласия всех арендаторов, если ранее земельный участок, представляющий собой гаражную территорию был предоставлен всем членам кооператива. Также при наличии утверждённого проекта межевания территории, где не предусмотрено образование земельного участка под конкретным гаражом, гражданину можно будет подготовить такую схему без необходимости переделывать проект межевания территории.В Пермском крае с учетом практики строительства гаражей, сложившейся в различных муниципальных образованиях края, в прошлом году был принят закон, который расширил перечень документов, подтверждающих владение гаражом.Теперь к таким документам отнесены также:- решение суда, указывающее на факт возведения до 30 декабря 2004 года гаража- объекта капитального строительства;- документ, выданный налоговым органом, который подтверждает оплату гражданином до 30 декабря 2004 года налога в отношении земельного участка или гаража за налоговый период, предшествующий указанной дате;- акты органов власти о разрешении строительства (в том числе ордер на производство строительно-монтажных работ), проектировании и (или) проведении проектно-изыскательских работ для строительства гаража, о присвоении ему адреса, о приемке, вводе в эксплуатацию гаража, являющегося объектом капитального строительства, принятые до 30 декабря 2004 года;- регистрационное удостоверение, выданное органами технической инвентаризации;- документ (паспорт) на право эксплуатации гаража, выданный органом или организацией, уполномоченными на его принятие, до 30 декабря 2004 года.«Процедура «гаражной амнистии» не требует многого – нужно просто обратиться в администрацию с любым имеющимся документом, подтверждающим право собственника на гараж. Оформление недвижимости в упрощенном, комфортном для людей порядке позволит владельцам полноценно распоряжаться своим имуществом в рамках закона», - отметила руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Аржевитина.Работа по реализации «гаражной амнистии» на территории Прикамья продолжается. Воспользоваться ей можно до 1 сентября 2026 года.