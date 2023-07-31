В Прикамье установлен максимальный размер земельных участков для личного подсобного хозяйства

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Вступил в силу Закон Пермского края от 03.07.2023 года № 206-ПК, которым установлен новый максимальный размер общей площади земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ). Теперь максимальный размер общей площади земельных участков для ведения ЛПХ составляет 1 гектар. Важное условие - одновременное владение данными участками на праве собственности и (или) ином праве.Законопроект об увеличении максимальной площади земельных участков для ведения ЛПХ был внесен прокурором края в региональный парламент весной этого года. Авторы законопроекта предложили установить на территории Пермского края максимальный размер общей площади земельных участков для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в размере 2,5 га. На заседании краевого парламента принято решение об установлении максимальной площади до одного гектара.До принятия данного Закона размер земельных участков для ЛПХ составлял 0,5 гектара. Теперь же граждане вправе приобрести на территории Пермского края землю для ведения личного подсобного хозяйства площадью в два раза больше, чем ранее. Например, если у гражданина уже есть земельный участок для ЛПХ площадью 0,4 га, то он вправе обратиться в органы местного самоуправления и приобрести еще 0,6 га.