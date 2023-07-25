Возрастное ограничение 18+

Приложение ученых Пермского Политеха упростит рынок сбыта автозапчастей

02.38 Четверг, 3 августа 2023
Ослабление курса рубля уже привело к подорожанию ряда товаров, в том числе автозапчастей, а также заложило предпосылки к дальнейшему подорожанию автомобилей. Поэтому услуги авторазбора становятся боле востребованными для многих потребителей – владельцев автомобилей, небольших автомастерских, крупных сервисов, ремонтирующих автомобили по страховке. Стоимость б/у запчастей значительно ниже новых цен, в особенности на оригинальные детали хорошего качества. Ученые Пермского Политеха создали веб-приложение для повышения уровня сервиса компаний, выполняющих продажу автозапчастей. Приложение будет отражать ассортимент и количество автозапчастей для разных марок автомобилей, хранить в себе данные поставщиков и клиентов, помогать определять оптимальную стоимость детали, анализировать данные о потребностях в определенных деталях, а также повышать квалификацию начинающих сотрудников автосервиса с применением тренажерно-обучающих компонентов.

Исследование опубликовано в сборнике докладов всероссийской научно-практической конференции 2023 года. Работа выполняется совместно с Московского государственного университета технологий и управления им. К. Г. Разумовского.

Для эффективных продаж трудоемкой задачей является определение адекватной цены каждой детали. Для качественной оценки стоимости необходимо в соответствующих каталогах находить номера деталей и их заменители, затем нужно сравнить с ценой у конкурента. Выполняя эту работу вручную, уходит много времени и сил, поэтому политехники предложили автоматизировать данный процесс.

— Приложение на основе математических моделей и алгоритмов будет ранжировать имеющиеся в наличии детали по маркам автомобилей с учетом номенклатуры автозапчастей и принципов взаимозаменяемости деталей, узлов, агрегатов автомобиля, технологии технического обслуживания. Кроме того, выполняя анализ рынка, программа сама подскажет оптимальную стоимость детали и потребности в деталях определенных видов, — поделился один из разработчиков, кандидат технических наук, доцент кафедры информационных технологий и автоматизированных систем Пермского Политеха Иван Полевщиков.

— Помимо прочего, веб-приложение имеет в себе функцию хранить данные поставщиков автозапчастей, что поможет сервисным компаниям приобретать необходимые детали высокого качества без переплат за посредника, и, в частности, восстанавливать автомобиль на продажу с минимумом издержек. Все это будет способствовать повышению эффективности управления резервами запасных частей автомобилей в условиях динамично изменяющейся экономики, — рассказал аспирант кафедры информационных систем и цифровых технологий Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского Максим Дмитрук.

По словам разработчиков, использование б/у автозапчастей косвенно способствует решению экологической проблемы загрязнения окружающей среды, поскольку предприятиям требуется производить меньше новых запасных деталей.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Уральская полиция почти за 194 млн рублей закупит крупную партию автомобилей
25 июля 2023
В Свердловской области дорожают фрукты и овощи
27 июля 2023
В посёлке Первомайский появился серийный автовандал
25 июля 2023
От укусов клещей пострадали 21 855 свердловчан
31 июля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Мероприятия ко Дню России пройдут во всех муниципалитетах Прикамья

Общее число зрителей и участников должно превысить 800 тысяч
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
02:44 В Пермском крае почти 7 тысяч объектов недвижимости оформлено по «гаражной амнистии»
02:42 Методика Пермского Политеха повысит прочность оптоволоконных датчиков
02:40 В Прикамье установлен максимальный размер земельных участков для личного подсобного хозяйства
02:38 Приложение ученых Пермского Политеха упростит рынок сбыта автозапчастей
14:04 Сделать корм для животных более полезным поможет исследование студентов и учёных ПНИПУ
13:57 Как выбрать кадастрового инженера и не ошибиться, рассказал Росреестр Прикамья
09:59 В Перми судебные приставы помогли несовершеннолетней получить компенсацию за смерть отца
13:39 Ученые Пермского Политеха исследовали деформации земли космическими спутниками
13:33 В Пермском крае выявлено более 1160 га земли для развития туризма и жилищного строительства
10:33 Судебные приставы взыскали уголовный штраф с участницы преступной группы, осужденной за мошенничество
13:42 Прикамский Роскадастр подготовил документы в отношении 94 кадастровых кварталов в ходе комплексных кадастровых работ
13:15 Летний читальный зал «Горьковки» открыл финальную неделю
10:08 Администрация Куединского района исполнила решение суда после предупреждения об уголовной ответственности
09:50 В танцевальных соревнованиях «iВолга Батл 2023» прикамцы заняли четыре из восьми первых и призовых мест
11:07 Разработка ученых Пермского Политеха облегчит работу строителям мостов
11:03 Росреестр: ввод многоквартирного жилья в Прикамье опережает прошлогодние показатели
09:46 Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю ведет прием на службу
14:15 Устройство студентов ПНИПУ сократит число аварий из-за слепых зон со стороны водителя
14:11 Росреестр Прикамья разъясняет, как признать дом самостоятельным
11:16 Проект благоустройства Усолья Строгановского вошел в число лучших в конкурсе Минстроя РФ
10:30 Судебные приставы взыскали с похитителя чужого имущества материальный ущерб, причиненный пермячке
Все новости
18:28 В Анапе задержали подозреваемого в домогательствах к девочкам в детском лагере
17:19 СК проверит интервью Собчак с актером Паниным на оправдание терроризма
16:34 В Амурской области после отдыха в детском лагере умерла малолетняя девочка
15:32 Глава Башкирии убедил вооруженного гранатой мужчину на Нагаевском шоссе сдаться
14:55 В Красноярском крае при крушении частного гидросамолета погибли два человека
16:24 Суд арестовал челябинца, который 14 лет удерживал в своем доме девушку
16:11 В Люберцах крупный пожар на предприятии по производству шин
15:47 Роспотребнадзор: в Москве у сотрудника ПАО «Роснефть» обнаружили корь
19:09 Депутат Хинштейн сообщил о взрыве на НПЗ в Самаре
18:51 Власти подтвердили взрыв в центре Таганрога
18:39 В Таганроге произошел мощный взрыв
17:38 Роспотребнадзор: в Татарстане 83 человека заразились корью, из них 39 детей
16:49 В Москве задержали 27-летнего мужчину, который нашел на улице миллион рублей
15:52 Сенаторы приняли поправку о запрете юрпомощи в военкоматах, признав ее «юридически некорректной»
14:20 Совфед одобрил закон о призывном возрасте в РФ с 18 до 30 лет
13:19 Путин: Россия списала задолженности стран Африки на сумму $23 млрд
13:04 В России почти вдвое выросли цены на имбирь
12:30 В ГД внесли законопроект о лишении свободы на 4 года за мелкие взятки до 10 тысяч рублей
11:33 Власти Таиланда: число туристов из России выросло на 1000% за год
10:54 Замглавы ГУФСИН Приморья арестован на два месяца по делу о поставках банок в колонию
18:35 Суд в Москве приговорил судью в отставке Кондрат к девяти годам колонии
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK