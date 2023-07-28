Сделать корм для животных более полезным поможет исследование студентов и учёных ПНИПУ

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Правильное кормление сельскохозяйственных животных и птиц, таких, как курицы, свиньи, коровы и других, является очень важной задачей в процессе их выращивания. Раньше в корма добавляли различные антибиотики для поддержки иммунной системы, правильной работы желудочно-кишечного тракта и лечения от паразитов, но вместе с мясом и другими продуктами животного происхождения лекарственные препараты могли попасть и в организм человека, что считается небезопасным. Поэтому сейчас в качестве альтернативы применяют микробные биопрепараты (пробиотики, пребиотики и симбиотики). Они экологически безопасны и не вызывают побочных эффектов, а также положительно влияют на микрофлору ЖКТ, что позволяет поддерживать здоровье сельскохозяйственных животных и птиц.Но производство подобных препаратов стоит недёшево, в связи с чем на сегодня ведётся поиск более качественного и дешёвого заменителя. Учёные Пермского Политеха выявили факторы, которые улучшают биосинтез необходимых ферментов, а также создали технологию, которая позволит сделать продукты питания для животных более полезными.Разработка проведена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».Статья с результатами исследования была опубликована в журнале «Вестник ПНИПУ. Химическая технология и биотехнология».На сегодняшний день в качестве добавки в кормах сельскохозяйственных животных и птиц используют отруби, которые являются отходами зернового производства. Чтобы улучшить усвояемость белковых компонентов, в них добавляют ферментные препараты, за счёт чего повышается количество аминокислот и пептидов в составе корма. Такие биопрепараты делаются на основе тканей животных, но их себестоимость очень высока и невыгодна для сельхозпроизводителей. Политехники считают, что ферментный компонент возможно заменить безопасной бактерией вида Bacillus subtilis, которую можно легко выращивать на отходах зернового производства.- Спорообразующие бактерии рода Bacillus выделяют специальные ферменты, которые «перерабатывают» трудноперевариваемые корма из отрубей в легкоусвояемые белки и аминокислоты. В ходе выполнения работы нами была оптимизирована питательная среда для роста микроорганизмов и продукции протеолитических ферментов. В начальных экспериментах добавляли белок в виде альбумина и казеина. Далее в целях оптимизации нами были выбраны отходы: подсолнечный шрот (побочный продукт при производстве растительных масел) и пшеничные отруби, то есть животный белок был заменен на растительный. А в качестве источника азота вместо пептона и дрожжевого экстракта стали использовать мочевину, чтобы снизить стоимость питательной среды, - рассказывает руководитель проекта, доцент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат химических наук Анна Портнова.Во время исследования учёные произвели культивирование бактерией вида Bacillus subtilis в питательной среде, содержащей набор солей, которые обеспечивали потребность микроорганизмов в ионах магния, кальция, натрия и калия, а также5 % отрубей. В качестве источника углерода политехники использовали глюкозу в различных концентрациях. Они внесли культуру бактерий в питательные среды в количестве 1 %. Далее ученые провели инкубирование в термостатической качалке, соблюдая температуру + 370 С и скорость перемешивания 130 оборотов в минуту. Каждые 24 часа они определяли количество образующихся аминокислот.- По результатам культивирования можно сделать вывод, что протеолитические ферменты хорошо действуют на добавленные в среды отходы. Разрушая белки до аминокислот, они преобразуют их в более доступную, легче усвояемую форму для потребления сельскохозяйственными животными. Протеолитическая активность полученной кормовой добавки составляет 0,025 единиц на 1 грамм отрубей и её себестоимость ниже, чем у аналога, например, «Протосубтилина». Кроме того, мы рассчитали нормы внесения препарата в корма для птиц. В сравнении с другими добавками, нашу достаточно удобно добавлять в кормовую смесь, - говорит студентка кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Елена Кравцова.Благодаря данным, которые учёные получили во время эксперимента, был спроектирован биореактор с мешалкой для культуральной жидкости, используемой для обогащения пшеничных отрубей, а также разработана технологическая схема получения кормовой добавки на основе бактерий Bacillus subtilis и отрубей для цели сбережения ресурсов в сельском хозяйстве.Исследование учёных Пермского Политеха поможет сделать питание сельскохозяйственных животных более полезным и безопасным. Разработка позволитотказаться от профилактического использования антибиотиков в животноводстве, а также сможет решить задачи по импортозамещению в области кормовых добавок для сельского хозяйства.