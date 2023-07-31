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Как выбрать кадастрового инженера и не ошибиться, рассказал Росреестр Прикамья

13.57 Среда, 2 августа 2023
Управление Росреестра по Пермскому краю ведет мониторинг и оценку нарушений, допускаемых кадастровыми инженерами при составлении межевых и технических планов.

Топ-10 нарушений 1 полугодия 2023 года:

1. Пересечение границ регистрируемого земельного участка с границами другого участка.
2. Несоответствие размера и площади образуемого земельного участка требованиям к предельным (минимальным или максимальным) размерам.
3. Отсутствие сведений о кадастровых номерах объектов капитального строительства, расположенных на земельном участке.
4. Нарушение порядка согласования местоположения границ земельного участка.
5. Отсутствие доступа к земельному участку с земель общего пользования.
6. Неверное заполнение реквизитов технического плана.
7. Ошибки при построении контура объекта капитального строительства.
8. Указание в техническом плане не всех земельных участков и/или кадастровых кварталов, на которых расположен объект капитального строительства.
9. Нарушение требований к заполнению Декларации об объекте недвижимости, что приводит к противоречию сведений Декларации и технического плана.
10. Применение для подготовки документов неактуальных сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) или их неприменение, либо противоречие сведения ЕГРН и информации, содержащейся в техническом или межевом планах.

Кадастровый инженер несет ответственность за выполненную им работу, поэтому он должен быть высокопрофессиональным специалистом. За нарушение требований законодательства о кадастровой деятельности он может быть привлечен к административной и дисциплинарной ответственности, вплоть до исключения из саморегулируемой организации.

Выбрать кадастрового инженера поможет рейтинг кадастровых инженеров, который размещен в свободном доступе в блоке региональной информации официального сайта Росреестра: https://rosreestr.gov.ru в разделе «Открытая служба»/«Статистика и аналитика».

Рейтинг содержит статистику о принятых решениях о приостановлении (отказе), которая подводится на основании документов, подготовленных кадастровым инженером для оформления недвижимости.

Также рейтинг содержит данные о количестве принятых органом регистрации решений о необходимости устранения реестровых ошибок в сведениях ЕГРН. Этот показатель может быть использован для принятия решения об исключении кадастрового инженера из членов саморегулируемой организации.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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