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В Перми судебные приставы помогли несовершеннолетней получить компенсацию за смерть отца

09.59 Среда, 2 августа 2023
Отец девочки погиб в дорожно-транспортном происшествии в Красноярском крае. Следствием было установлено, что причиной аварии стало нарушение водителем грузового автомобиля правил дорожного движения. Нарушитель превысил скоростной режим и не учел дорожную обстановку, из-за чего автомобиль «КАМАЗ» вынесло на полосу встречного движения. Там грузовая машина столкнулась с LADA X-RAY, в которой находилась семейная пара. Супруги были доставлены в больницу. Мужчина от полученных травм скончался в медицинском учреждении, а женщине был нанесен тяжелый вред здоровью, ей потребовалось длительное лечение и реабилитация.

Гражданка обратилась в суд в интересах своего несовершеннолетнего ребенка с требованием солидарно взыскать с виновника аварии и его работодателя компенсацию морального вреда. В своем заявлении она указала, что ребенок после случившегося перенес психотравму - девочке диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство.

Суд частично удовлетворил исковые требования законного представителя несовершеннолетний. Слуги Фемиды постановили взыскать с ООО «ТУ-59» 1 млн рублей: согласно нормам гражданского законодательства вред, причинённый работником при исполнении трудовых обязанностей, несёт юридическое лицо, где был трудоустроен нарушитель.

Соответствующий исполнительный документ был предъявлен в отдел судебных приставов по Свердловскому району ГУФССП России по Пермскому краю. После уведомления представителей организации-должника о возбуждении исполнительного производства, сотрудник ведомства наложил запрет на регистрационные действия с транспортными средствами, принадлежащими юридическому лицу. Но данная мера принудительного исполнения была проигнорирована руководителем компании. Тогда судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 70 тыс. рублей. Лишь после этого на депозитный счет подразделения ведомства поступила вся сумма задолженности.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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