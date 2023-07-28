Возрастное ограничение 18+

Ученые Пермского Политеха исследовали деформации земли космическими спутниками

13.39 Вторник, 1 августа 2023
Интенсивная добыча полезных ископаемых приводит к возникновению больших деформаций в горных породах. Деформированиям подвергаются значительные территории, которые нуждаются в контроле. Анализ и мониторинг оседаний земной поверхности в зоне влияния горных работ, позволяет сделать значимые выводы для исключения возникновения опасных техногенных ситуаций. Одним из наиболее удобных вариантов мониторинга территории месторождений является метод радарной интерферометрии, позволяющий определить смещения земной поверхности с помощью космических спутников. Обычно берутся данные с одного спутника, из-за чего результат может быть недостоверным. Ученая горно-нефтяного факультета Пермского Политеха Виктория Тютюкова совместно с учеными из «Яковлевского ГОК» впервые определили оседания земной поверхности на основе показателей космического радиолокационного зондирования Земли с использованием данных с двух спутников.

Исследование опубликовано в журнале «Маркшейдерия и Недропользование», №2, 2023.

В настоящее время технология определения оседаний земной поверхности при помощи радарной космической интерферометрии применяется во всем мире как при разработке месторождений полезных ископаемых, так и с целью мониторинга природных явлений, таких как оползни, вулканы, землетрясения. Но данные, полученные с одного космического аппарата, не позволяют произвести точные измерения сдвижений точек земной поверхности. Зондирование производится под наклоном и поэтому выявленные деформации могут интерпретироваться неправильно.

В своей работе ученые осуществили космический радарный мониторинг с двух спутников, имеющих разнонаправленные орбиты, что позволило достоверно оценить оседания земной поверхности. Для исследования использовали данные за 3 года.

– Орбиты у рассматриваемых спутников разнонаправленные, один производит съемку в восточном направлении, двигаясь на север, другой – в западном, двигаясь на юг. Если обрабатывать данные с космических аппаратов раздельно, по одному, то значения оседаний получаются заниженными и смещенными относительно их истинного положения. Разница между центрами мульды оседаний при раздельной обработке данных составляет 288 метров, – поделилась инженер кафедры «Маркшейдерское дело, геодезия и геоинформационные системы» ПНИПУ Виктория Тютюкова.

Исследователи составили схему профилей определяемых оседаний, формирующихся при использовании как отдельных данных с двух спутников, так и суммарный профиль оседаний, рассчитанный на основе геометрического сложения векторов сдвижений. В результате такой совместной обработки данных с двух космических аппаратов ученые получили точную карту смещений за 3 рассматриваемых года.

Для объективной оценки полученных результатов было проведено сравнение предложенного метода с методом нивелирования, который устанавливает оседание земли с помощью определения разности точек на местности по высоте. Сравнение показало незначительное отклонение в 3 мм и в 60 мм. Это подтверждает высокую эффективность предложенного подхода.

Предлагаемый учеными метод радарной интерферометрии с двух спутников является приоритетным и позволяет получать достоверные значения оседаний и деформаций земной поверхности. Такой мониторинг поможет избежать опасных аварийных ситуаций во время горных работ.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Глава Тавдинского округа пообещал решить проблему гудронных «ловушек»
28 июля 2023
Выставка под открытым небом откроется на Уралмаше
25 июля 2023
В Свердловской области дорожают фрукты и овощи
27 июля 2023
В Екатеринбурге проводится опрос о работе общественного транспорта
26 июля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Мероприятия ко Дню России пройдут во всех муниципалитетах Прикамья

Общее число зрителей и участников должно превысить 800 тысяч
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:39 Ученые Пермского Политеха исследовали деформации земли космическими спутниками
13:33 В Пермском крае выявлено более 1160 га земли для развития туризма и жилищного строительства
10:33 Судебные приставы взыскали уголовный штраф с участницы преступной группы, осужденной за мошенничество
13:42 Прикамский Роскадастр подготовил документы в отношении 94 кадастровых кварталов в ходе комплексных кадастровых работ
13:15 Летний читальный зал «Горьковки» открыл финальную неделю
10:08 Администрация Куединского района исполнила решение суда после предупреждения об уголовной ответственности
09:50 В танцевальных соревнованиях «iВолга Батл 2023» прикамцы заняли четыре из восьми первых и призовых мест
11:07 Разработка ученых Пермского Политеха облегчит работу строителям мостов
11:03 Росреестр: ввод многоквартирного жилья в Прикамье опережает прошлогодние показатели
09:46 Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю ведет прием на службу
14:15 Устройство студентов ПНИПУ сократит число аварий из-за слепых зон со стороны водителя
14:11 Росреестр Прикамья разъясняет, как признать дом самостоятельным
11:16 Проект благоустройства Усолья Строгановского вошел в число лучших в конкурсе Минстроя РФ
10:30 Судебные приставы взыскали с похитителя чужого имущества материальный ущерб, причиненный пермячке
14:17 Ученые Пермского Политеха разработали схему испытательного стенда для безопасного проектирования электромобилей
14:11 Огонь легче предотвратить, чем с ним бороться, напоминает Росреестр Прикамья
10:47 Долги по налогам становятся причиной ареста автомобилей жителей Пермского края
14:08 Чтобы защититься от мошенников, Росреестр рекомендует зарегистрировать права на недвижимость
13:56 Ученые Пермского Политеха назвали причины разрушения шахтных подъемных сосудов
11:16 Судебные приставы добились от пермяка выплаты крупного долга на содержание дочери
14:29 Игорь Комаров: власти в регионах округа должны оказать содействие и поддержку предприятиям ОПК
Все новости
16:24 Суд арестовал челябинца, который 14 лет удерживал в своем доме девушку
16:11 В Люберцах крупный пожар на предприятии по производству шин
15:47 Роспотребнадзор: в Москве у сотрудника ПАО «Роснефть» обнаружили корь
19:09 Депутат Хинштейн сообщил о взрыве на НПЗ в Самаре
18:51 Власти подтвердили взрыв в центре Таганрога
18:39 В Таганроге произошел мощный взрыв
17:38 Роспотребнадзор: в Татарстане 83 человека заразились корью, из них 39 детей
16:49 В Москве задержали 27-летнего мужчину, который нашел на улице миллион рублей
15:52 Сенаторы приняли поправку о запрете юрпомощи в военкоматах, признав ее «юридически некорректной»
14:20 Совфед одобрил закон о призывном возрасте в РФ с 18 до 30 лет
13:19 Путин: Россия списала задолженности стран Африки на сумму $23 млрд
13:04 В России почти вдвое выросли цены на имбирь
12:30 В ГД внесли законопроект о лишении свободы на 4 года за мелкие взятки до 10 тысяч рублей
11:33 Власти Таиланда: число туристов из России выросло на 1000% за год
10:54 Замглавы ГУФСИН Приморья арестован на два месяца по делу о поставках банок в колонию
18:35 Суд в Москве приговорил судью в отставке Кондрат к девяти годам колонии
17:44 ВЦИОМ: 56% россиян верят в ангелов
16:24 Командование ВС Нигера объявило о солидарности с военными мятежниками
14:38 Путин заявил, что Россия бесплатно предоставит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна
13:55 СМИ: в Республике Алтай упал вертолет Ми-8, погибли шесть человек
13:07 Военные удерживают свергнутого президента Нигера в его резиденции
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK