Возрастное ограничение 18+

Судебные приставы взыскали уголовный штраф с участницы преступной группы, осужденной за мошенничество

10.33 Вторник, 1 августа 2023
Группа мошенников, обманувших более 200 жителей Пермского края, была осуждена в 2020 году. Как было установлено следствием и судом, аферисты работали в компании, которая предлагала помощь в получении займов неплатежеспособным жителям и тем, кто имел плохую кредитную историю. Они вводили клиентов в заблуждение, убеждая в гарантированном одобрении и получении кредита в банках-партнерах. При этом договоренностей с какими-либо кредитными организациями у компании не было. С потерпевших брали деньги, якобы за согласование кредита в конкретном банке, не предпринимая мер по согласованию заявок на кредит.

Одну из участниц преступной группы, выполнявшей в компании функции клиент-менеджера и специалиста по работе с клиентами, суд приговорил к условному сроку лишения свободы со штрафом в размере 170 тысяч рублей.

Исполнительный документ о взыскании уголовного штрафа, назначенного в качестве дополнительной меры наказания, поступил по месту регистрации осужденной - в отделение судебных приставов по г. Чусовому и Горнозаводскому району ГУФССП России по Пермскому краю.
Должница была надлежащим образом уведомлена о возбуждении исполнительного производства. Единовременно погасить штраф она возможности не имела, поэтому судебным приставом был проведен комплекс мер принудительного взыскания: осужденная была ограничена в праве выезда за пределы РФ, обращено взыскание на денежные средства, находящиеся на ее расчетных счетах. После того как гражданка официально трудоустроилась, сумма задолженности удерживалась из ее заработка. Постепенно уголовный штраф был взыскан полностью.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Фонд капремонта выплатит 200 тысяч рублей пенсионерке из Туринска за подтопление квартиры
26 июля 2023
Бизнесмен из Березовского получил условный срок за хищение 285 млн при выполнении госконтрактов
27 июля 2023
Гендиректор наплодившего долгостроев застройщика из Берёзовского избежал уголовного наказания
24 июля 2023
Суд в Екатеринбурге не стал отправлять в колонию застройщика, виновного в мошенничестве в особо крупном размере
27 июля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Мероприятия ко Дню России пройдут во всех муниципалитетах Прикамья

Общее число зрителей и участников должно превысить 800 тысяч
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
10:33 Судебные приставы взыскали уголовный штраф с участницы преступной группы, осужденной за мошенничество
13:42 Прикамский Роскадастр подготовил документы в отношении 94 кадастровых кварталов в ходе комплексных кадастровых работ
13:15 Летний читальный зал «Горьковки» открыл финальную неделю
10:08 Администрация Куединского района исполнила решение суда после предупреждения об уголовной ответственности
09:50 В танцевальных соревнованиях «iВолга Батл 2023» прикамцы заняли четыре из восьми первых и призовых мест
11:07 Разработка ученых Пермского Политеха облегчит работу строителям мостов
11:03 Росреестр: ввод многоквартирного жилья в Прикамье опережает прошлогодние показатели
09:46 Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю ведет прием на службу
14:15 Устройство студентов ПНИПУ сократит число аварий из-за слепых зон со стороны водителя
14:11 Росреестр Прикамья разъясняет, как признать дом самостоятельным
11:16 Проект благоустройства Усолья Строгановского вошел в число лучших в конкурсе Минстроя РФ
10:30 Судебные приставы взыскали с похитителя чужого имущества материальный ущерб, причиненный пермячке
14:17 Ученые Пермского Политеха разработали схему испытательного стенда для безопасного проектирования электромобилей
14:11 Огонь легче предотвратить, чем с ним бороться, напоминает Росреестр Прикамья
10:47 Долги по налогам становятся причиной ареста автомобилей жителей Пермского края
14:08 Чтобы защититься от мошенников, Росреестр рекомендует зарегистрировать права на недвижимость
13:56 Ученые Пермского Политеха назвали причины разрушения шахтных подъемных сосудов
11:16 Судебные приставы добились от пермяка выплаты крупного долга на содержание дочери
14:29 Игорь Комаров: власти в регионах округа должны оказать содействие и поддержку предприятиям ОПК
14:11 Ученые Пермского Политеха удешевили строительство мостов для лесовозных дорог
14:05 В Летнем читальном зале «Горьковки» с начала его работы побывали более 1300 человек
Все новости
19:09 Депутат Хинштейн сообщил о взрыве на НПЗ в Самаре
18:51 Власти подтвердили взрыв в центре Таганрога
18:39 В Таганроге произошел мощный взрыв
17:38 Роспотребнадзор: в Татарстане 83 человека заразились корью, из них 39 детей
16:49 В Москве задержали 27-летнего мужчину, который нашел на улице миллион рублей
15:52 Сенаторы приняли поправку о запрете юрпомощи в военкоматах, признав ее «юридически некорректной»
14:20 Совфед одобрил закон о призывном возрасте в РФ с 18 до 30 лет
13:19 Путин: Россия списала задолженности стран Африки на сумму $23 млрд
13:04 В России почти вдвое выросли цены на имбирь
12:30 В ГД внесли законопроект о лишении свободы на 4 года за мелкие взятки до 10 тысяч рублей
11:33 Власти Таиланда: число туристов из России выросло на 1000% за год
10:54 Замглавы ГУФСИН Приморья арестован на два месяца по делу о поставках банок в колонию
18:35 Суд в Москве приговорил судью в отставке Кондрат к девяти годам колонии
17:44 ВЦИОМ: 56% россиян верят в ангелов
16:24 Командование ВС Нигера объявило о солидарности с военными мятежниками
14:38 Путин заявил, что Россия бесплатно предоставит странам Африки по 25-50 тысяч тонн зерна
13:55 СМИ: в Республике Алтай упал вертолет Ми-8, погибли шесть человек
13:07 Военные удерживают свергнутого президента Нигера в его резиденции
12:31 В Совфеде заявили, что поправка об отказе в юрпомощи в военкоматах противоречит Конституции
11:44 В России предлагают ввести штрафы до 500 миллионов рублей за утечки персональных данных
10:45 Военные Нигера объявили о госперевороте и свержении президента
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK