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Судебные приставы взыскали уголовный штраф с участницы преступной группы, осужденной за мошенничество
Группа мошенников, обманувших более 200 жителей Пермского края, была осуждена в 2020 году. Как было установлено следствием и судом, аферисты работали в компании, которая предлагала помощь в получении займов неплатежеспособным жителям и тем, кто имел плохую кредитную историю. Они вводили клиентов в заблуждение, убеждая в гарантированном одобрении и получении кредита в банках-партнерах. При этом договоренностей с какими-либо кредитными организациями у компании не было. С потерпевших брали деньги, якобы за согласование кредита в конкретном банке, не предпринимая мер по согласованию заявок на кредит.
Одну из участниц преступной группы, выполнявшей в компании функции клиент-менеджера и специалиста по работе с клиентами, суд приговорил к условному сроку лишения свободы со штрафом в размере 170 тысяч рублей.
Исполнительный документ о взыскании уголовного штрафа, назначенного в качестве дополнительной меры наказания, поступил по месту регистрации осужденной - в отделение судебных приставов по г. Чусовому и Горнозаводскому району ГУФССП России по Пермскому краю.
Должница была надлежащим образом уведомлена о возбуждении исполнительного производства. Единовременно погасить штраф она возможности не имела, поэтому судебным приставом был проведен комплекс мер принудительного взыскания: осужденная была ограничена в праве выезда за пределы РФ, обращено взыскание на денежные средства, находящиеся на ее расчетных счетах. После того как гражданка официально трудоустроилась, сумма задолженности удерживалась из ее заработка. Постепенно уголовный штраф был взыскан полностью.
Одну из участниц преступной группы, выполнявшей в компании функции клиент-менеджера и специалиста по работе с клиентами, суд приговорил к условному сроку лишения свободы со штрафом в размере 170 тысяч рублей.
Исполнительный документ о взыскании уголовного штрафа, назначенного в качестве дополнительной меры наказания, поступил по месту регистрации осужденной - в отделение судебных приставов по г. Чусовому и Горнозаводскому району ГУФССП России по Пермскому краю.
Должница была надлежащим образом уведомлена о возбуждении исполнительного производства. Единовременно погасить штраф она возможности не имела, поэтому судебным приставом был проведен комплекс мер принудительного взыскания: осужденная была ограничена в праве выезда за пределы РФ, обращено взыскание на денежные средства, находящиеся на ее расчетных счетах. После того как гражданка официально трудоустроилась, сумма задолженности удерживалась из ее заработка. Постепенно уголовный штраф был взыскан полностью.
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