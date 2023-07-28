Прикамский Роскадастр подготовил документы в отношении 94 кадастровых кварталов в ходе комплексных кадастровых работ

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В июле 2023 года прикамский Роскадастр завершил подготовку карт-планов территорий для внесения сведений о 94 кадастровых кварталах в Единый государственный реестр недвижимости. Комплексные кадастровые работы призваны установить границы земельных участков, зданий и сооружений, а также устранить возможные ошибки в сведениях ЕГРН.Исполнители работ определяются на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ о госзакупках. Одним из исполнителей является филиал публично-правовой компании «Роскадастр» по Пермскому краю - правопреемник филиала Федеральной кадастровой палаты, образованной в 2001 году.В ходе комплексных кадастровых работ в 2022 году специалисты Роскадастра подготовили документы в отношении 107 кадастровых кварталов, включавших 7,5 тысячи объектов капитального строительства и 10 тысяч земельных участков.В 2023 году Роскадастром проведены обмеры, проанализированы архивные документы и картографические материалы в отношении более 20 тысяч земельных участков, домов, сооружений, и построек на территории 144 кадастровых кварталов. В отношении 10 тысяч объектов недвижимости на территории 94 кадастровых кварталов карты-планы переданы в муниципалитеты Пермского края для назначения согласительных комиссий с участием собственников объектов недвижимости и исполнителей работ.«В июле 2023 года извещения о проведении согласительных комиссий получат собственники земельных участков, попавших под проведение комплексных кадастровых работ, расположенных в г. Перми и Пермском, Кишертском, Кочевском, Кудымкарском, Большесосновском муниципальных округах, а также Верещагинском, Добрянском, Лысьвенском, Чердынском, Оханском городских округах Пермского края. По мере завершения согласительных комиссий согласованные сведения о границах земельных участков будут вноситься в Единый государственный реестр недвижимости», - поясняет Светлана Дьяконова, заместитель директора филиала публично-правовой компании «Роскадастр» по Пермскому краю.Информацию о проведении комплексных кадастровых работ и заседаний согласительных комиссий можно узнать на сайтах Росреестра, министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края и органов местного самоуправления, организующих комплексные кадастровые работы.В случае необходимости урегулирования земельных споров комплексные кадастровые работы можно провести, не дожидаясь решения муниципалитета, за счет собственников земельных участков. Практика показывает, что цена кадастровых работ за один земельный участок становится значительно ниже, чем в случае проведения кадастровых работ в отношении каждого земельного участка. При этом межевание осуществляется совместно с соседними земельными участками, а все их собственники могут принять участие в заседании комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков, домов, построек и сооружений. Ещё один плюс - отсутствие необходимости самостоятельной подачи документов. После утверждения карты-плана территории муниципалитет обязан сам направить его в Росреестр.Таким образом, при необходимости члены садовых товариществ, гаражных кооперативов или жители коттеджных посёлков могут самостоятельно провести кадастровые работы. Для этого собственникам участков достаточно принять решение и обратиться в любую организацию, имеющую право на осуществление таких работ.