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Администрация Куединского района исполнила решение суда после предупреждения об уголовной ответственности
Согласно решению суда представители местного самоуправление обязаны были предоставить гражданину из числа детей-сирот благоустроенное жилое помещение. Площадь квартиры или комнаты должна была составлять не менее 28 кв. м. и отвечать необходимым санитарно-техническим правилам и нормам пожарной безопасности. Но долгое время чиновники не могли подобрать жилье, которое соответствовало бы всем требованиям.
Исполнительное производство в отношении районной администрации находилось на исполнении в отделении судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Не смотря на своевременное информирование должностных лиц о негативных правовых последствиях неисполнения решения суда, последние не торопились улучшить комфорт и качество жизни взыскателя. Тогда сотрудник ведомства уведомил представителей организации-должника об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение вступившего в силу решения суда», а также вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 30 тыс. рублей. Только после применения данных мер принудительного исполнения, должностные лица вручили мужчине сертификат на приобретение жилого помещения.
После соответствующего заявления взыскателя исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.
Исполнительное производство в отношении районной администрации находилось на исполнении в отделении судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Не смотря на своевременное информирование должностных лиц о негативных правовых последствиях неисполнения решения суда, последние не торопились улучшить комфорт и качество жизни взыскателя. Тогда сотрудник ведомства уведомил представителей организации-должника об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение вступившего в силу решения суда», а также вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 30 тыс. рублей. Только после применения данных мер принудительного исполнения, должностные лица вручили мужчине сертификат на приобретение жилого помещения.
После соответствующего заявления взыскателя исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.
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