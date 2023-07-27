Администрация Куединского района исполнила решение суда после предупреждения об уголовной ответственности

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Согласно решению суда представители местного самоуправление обязаны были предоставить гражданину из числа детей-сирот благоустроенное жилое помещение. Площадь квартиры или комнаты должна была составлять не менее 28 кв. м. и отвечать необходимым санитарно-техническим правилам и нормам пожарной безопасности. Но долгое время чиновники не могли подобрать жилье, которое соответствовало бы всем требованиям.Исполнительное производство в отношении районной администрации находилось на исполнении в отделении судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Не смотря на своевременное информирование должностных лиц о негативных правовых последствиях неисполнения решения суда, последние не торопились улучшить комфорт и качество жизни взыскателя. Тогда сотрудник ведомства уведомил представителей организации-должника об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение вступившего в силу решения суда», а также вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 30 тыс. рублей. Только после применения данных мер принудительного исполнения, должностные лица вручили мужчине сертификат на приобретение жилого помещения.После соответствующего заявления взыскателя исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.