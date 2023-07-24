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В танцевальных соревнованиях «iВолга Батл 2023» прикамцы заняли четыре из восьми первых и призовых мест

09.50 Понедельник, 31 июля 2023
В минувшие выходные завершил работу молодежный образовательный форум ПФО «iВолга». Его участниками в этом году стали две тысячи активных, талантливых, целеустремленных молодых людей из 71 региона России. В течение прошедшей недели на фестивальной поляне Мастрюковских озер ребята встречались с федеральными экспертами, проводили акции и мероприятия, совершенствовали свои проекты.

Победителей грантовых конкурсов и всех участников форума поприветствовали полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, заместитель генерального директора Российского общества «Знание», руководитель Центра знаний «МашУк» Антон Сериков, эксперт Росмолодежь.Гранты Офелия Бекренева и другие гости.

Полномочный представитель президента России в ПФО подчеркнул на церемонии закрытия, что «iВолга» – это яркое, ключевое событие молодежной жизни в ПФО и всей страны: «Что такое «iВолга»? Самое главное – это ребята, которые здесь собрались. Это участники, которые и делают это событие. Это молодые люди – наша надежда и наша гордость, они сделали серьезный шаг и приложили все усилия, чтобы открыть для себя новые возможности. Здесь я увидел, что действительно есть синергия у ребят благодаря общению с экспертами, между собой. У меня «iВолга» вызывает ощущение света и тепла. Я желаю вам, чтобы частичку этого света и тепла, которую здесь точно получили, вы унесли с собой, распространяли, делились со своими друзьями. Желаю, чтобы и дальше вы так же смело шли вперед, дерзали, не останавливались на достигнутом, умножали тот оптимизм и энергию, которые, уверен, здесь получили».

Игорь Комаров отдельно отметил работу организаторов, благодаря которым форум прошел успешно: «Команда организаторов – команда Самарской области под руководством Губернатора Дмитрия Азарова, а также команды других регионов, которые приехали сюда и взяли на себя организацию смен и направлений работы, справились с поставленными задачами. Это придало нашему молодежному форуму новое качество.
Напомним, в этом году Прикамье представляла делегация из 107 человек. Участники придумывали общественно важные проекты, строили планы на будущее в науке, спорте и молодёжной политике. Ребята из делегации региона заняли по итогам форума следующие места:
• Четыре из восьми возможных первых и призовых мест в танцевальных соревнованиях «iВолга Батл 2023» заняли Алина Куяльник, Константин Мальцев, Ольга и Евгений Корзниковы;
• Второе место в финале «Кубка КВН Приволжского федерального округа» заняла команда «Счастье не за горами»;
• Юрий Береснев и Илья Дьяченко получили спецприз за «Лучший музыкальный перфоманс» на фестивале диджеев;
• Студент политеха Никита Назаров с проектом «Учебный робототехнический комплекс» завоевал приз зрительских симпатий Выставки научных достижений.

«Здорово, что есть такие мероприятия, объединяющие активную и талантливую молодежь Приволжья. Ждем ребят домой с новыми знаниями и идеями, чтобы вместе развивать и делать лучше родной край», – сообщил в своем telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Важной частью церемонии закрытия стала патриотическая акция #Встанем в поддержку защитников Отечества – участников специальной военной операции. Все участники и гости фестивальной поляны свели ладони в жесте единения и солидарности на уровне сердца и получили ответное слово бойцов: «Благодарим каждого за ту помощь, которую вы нам оказываете. Мы чувствуем вашу поддержку. Победа будет за нами!».

Большое внимание в этом году на форуме уделили поддержке бойцов – участники в течение девяти дней писали военнослужащим письма с поддержкой и верой в победу, на церемонии закрытия презентовали фильм, снятый на форуме для бойцов СВО.
Дмитрий Азаров вместе с участниками главного молодежного события в ПФО отдельные слова благодарности адресовал главе государства: «Давайте вместе еще раз поблагодарим Президента нашей страны, нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина за счастье встречаться здесь, на «iВолге».

Напомним, в рамках форума прошли несколько грантовых конкурсов, в которых могли принять участие резиденты в возрасте до 35 лет. В финал конкурса проектов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе вышли 35 проектов из 156 заявленных. Жюри отобрало 6 лучших в 6 направлениях. А в оставшихся трех направлениях победители были определены по итогам грант-баттла. Решением Игоря Комарова и Дмитрия Азарова проекты получат финансовую поддержку, поскольку имеют общественную социальную значимость.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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