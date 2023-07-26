Возрастное ограничение 18+

Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю ведет прием на службу

09.46 Пятница, 28 июля 2023
Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю ведет прием на службу в органах принудительного исполнения Российской Федерации.

Ждем в качестве работников граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 40 лет, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по исполнению судебных актов и по обеспечению установленного порядка деятельности судов.
Предлагаются должности судебного пристава-исполнителя (высшее юридическое, экономическое, педагогическое, психологическое образование), судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов (высшее образование) и младшего судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов (не ниже среднего профессионального образования).

Гарантируются:
- официальный стабильный заработок, который увеличивается в зависимости от выслуги, специального звания и надбавок за особые условия службы;
- обеспечение форменным обмундированием;
- ежегодные основной и дополнительный оплачиваемые отпуска;
- медицинское обслуживание;
- санаторно-курортный отдых в ведомственном санатории на берегу Черного моря.

С подробной информацией можно ознакомиться:
- на сайте: https://r59.fssp.gov.ru/ppgs_opi/;
- по телефону: (342) 220 11 17, 220 11 24, 220 11 76, 220 11 73;
- по адресу: г. Пермь, ул. Советской Армии, д. 28.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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