Проект благоустройства Усолья Строгановского вошел в число лучших в конкурсе Минстроя РФ

Марина Тушина © Вечерние ведомости

24 июля во Владивостоке были объявлены итоги VIII конкурса Минстроя РФ среди лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Город Березники стал одним из победителей конкурса с проектом «От Посадской слободы к Нижним соляным промыслам», который будет реализован в Усолье Строгановском в 2024 году.Проект «От Посадской слободы к Нижним соляным промыслам» предполагает благоустройство бывшей промышленной зоны музея «Усолье Строгановское». Здесь планируют восстановить историческую структуру кварталов, построить понтонный мост, соединяющий Посадскую часть и Нижние соляные промыслы, обустроить аллею у Никольского храма и создать «парк руин». Площадь обустроенной общественной территории составит 14,4 гектара.Проект прошёл два этапа сбора предложений от жителей, два общественных обсуждения. Концепцию проекта благоустройства подготовило архитектурное бюро «ВЕЩЬ!» (г. Екатеринбург).Финансовую поддержку в подготовке проектной документации для конкурса оказала компания «Уралкалий».Всего в этом году на рассмотрение комиссии конкурса поступило более 500 заявок со всей России. Проекты прошли отбор экспертами в области архитектуры, градостроительства, экономики, социологии, охраны культурного наследия, археологии. Специалисты оценили заявки по своим направлениям, учитывая качество архитектурных и планировочных решений, сохранение историко-культурной и природной среды, использование экологичных материалов.Напомним, в 2023 году в Усолье уже был реализован проект «Усолье Строгановское. Регенерация культуры», победивший на конкурсе Минстроя. Благоустройство центральной площади историко-архитектурного комплекса позволило создать здесь комфортное современное пространство, сохранив его историческую достоверность.Благоустройство Усолья Строгановского продолжится с привлечением федерального и краевого финансирования. На реализацию проекта «От Посадской слободы к Нижним соляным промыслам» будет направлено более 100 млн рублей.От Пермского края победителем также стал проект «Междуречье» (г. Чердынь).