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Проект благоустройства Усолья Строгановского вошел в число лучших в конкурсе Минстроя РФ

11.16 Четверг, 27 июля 2023
24 июля во Владивостоке были объявлены итоги VIII конкурса Минстроя РФ среди лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Город Березники стал одним из победителей конкурса с проектом «От Посадской слободы к Нижним соляным промыслам», который будет реализован в Усолье Строгановском в 2024 году.

Проект «От Посадской слободы к Нижним соляным промыслам» предполагает благоустройство бывшей промышленной зоны музея «Усолье Строгановское». Здесь планируют восстановить историческую структуру кварталов, построить понтонный мост, соединяющий Посадскую часть и Нижние соляные промыслы, обустроить аллею у Никольского храма и создать «парк руин». Площадь обустроенной общественной территории составит 14,4 гектара.

Проект прошёл два этапа сбора предложений от жителей, два общественных обсуждения. Концепцию проекта благоустройства подготовило архитектурное бюро «ВЕЩЬ!» (г. Екатеринбург).

Финансовую поддержку в подготовке проектной документации для конкурса оказала компания «Уралкалий».

Всего в этом году на рассмотрение комиссии конкурса поступило более 500 заявок со всей России. Проекты прошли отбор экспертами в области архитектуры, градостроительства, экономики, социологии, охраны культурного наследия, археологии. Специалисты оценили заявки по своим направлениям, учитывая качество архитектурных и планировочных решений, сохранение историко-культурной и природной среды, использование экологичных материалов.

Напомним, в 2023 году в Усолье уже был реализован проект «Усолье Строгановское. Регенерация культуры», победивший на конкурсе Минстроя. Благоустройство центральной площади историко-архитектурного комплекса позволило создать здесь комфортное современное пространство, сохранив его историческую достоверность.

Благоустройство Усолья Строгановского продолжится с привлечением федерального и краевого финансирования. На реализацию проекта «От Посадской слободы к Нижним соляным промыслам» будет направлено более 100 млн рублей.

От Пермского края победителем также стал проект «Междуречье» (г. Чердынь).

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Марина Тушина © Вечерние ведомости


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