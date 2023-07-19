Судебные приставы взыскали с похитителя чужого имущества материальный ущерб, причиненный пермячке

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Гражданин Республики Армения выплатил пермячке, пострадавшей от его незаконных действий, порядка 500 тыс. рублей после того, как судебные приставы ограничили его в праве выезда за пределы России. Согласно решению суда, преступник обязан был возместить потерпевшей стороне материальный ущерб за кражу иномарки.Ранее похититель тайно вывез TOYOTA AVENSIS с привычного места стоянки с помощью автоэвакуатора и распорядился чужим имуществом по своему усмотрению. Вместе с машиной были также похищены 4 покрышки из низкопрофильной резины. Гражданин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, с причинением значительного ущерба гражданину». Кроме того, в ходе расследования было выявлено еще одно преступление, связанное с незаконным хранением оружия и боеприпасов. С учетом сложения наказаний мужчине было назначено два с половиной года лишения свободы. Также потерпевшая заявила гражданский иск с требованием взыскать с него материальный ущерб. Суд удовлетворил заявленные требования в размере средней стоимости украденного автомобиля, а именно 500 тыс. рублей.Исполнительный лист был предъявлен в отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальном районам ГУФССП России по Пермскому краю.После уведомления должника о возбуждении исполнительного производства сотрудники ведомства запретили ему выезд за пределы РФ, полагая, что после отбытия наказания мужчина захочет вернуться на родину. Данная мера принудительного исполнения возымела действие, и должник полностью погасил долг перед взыскательницей.