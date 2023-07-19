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Судебные приставы взыскали с похитителя чужого имущества материальный ущерб, причиненный пермячке

10.30 Четверг, 27 июля 2023
Гражданин Республики Армения выплатил пермячке, пострадавшей от его незаконных действий, порядка 500 тыс. рублей после того, как судебные приставы ограничили его в праве выезда за пределы России. Согласно решению суда, преступник обязан был возместить потерпевшей стороне материальный ущерб за кражу иномарки.

Ранее похититель тайно вывез TOYOTA AVENSIS с привычного места стоянки с помощью автоэвакуатора и распорядился чужим имуществом по своему усмотрению. Вместе с машиной были также похищены 4 покрышки из низкопрофильной резины. Гражданин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, с причинением значительного ущерба гражданину». Кроме того, в ходе расследования было выявлено еще одно преступление, связанное с незаконным хранением оружия и боеприпасов. С учетом сложения наказаний мужчине было назначено два с половиной года лишения свободы. Также потерпевшая заявила гражданский иск с требованием взыскать с него материальный ущерб. Суд удовлетворил заявленные требования в размере средней стоимости украденного автомобиля, а именно 500 тыс. рублей.
Исполнительный лист был предъявлен в отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальном районам ГУФССП России по Пермскому краю.

После уведомления должника о возбуждении исполнительного производства сотрудники ведомства запретили ему выезд за пределы РФ, полагая, что после отбытия наказания мужчина захочет вернуться на родину. Данная мера принудительного исполнения возымела действие, и должник полностью погасил долг перед взыскательницей.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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