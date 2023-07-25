Огонь легче предотвратить, чем с ним бороться, напоминает Росреестр Прикамья

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14.11 Среда, 26 июля 2023
В Пермском крае в связи с засушливым летом сохраняется высокая вероятность возникновения пожаров. Важно из причин возникновения полностью исключить человеческий фактор. Для этого при проведении государственного земельного надзора инспекторским составом Управления Росреестра по Пермскому краю за первое полугодие 2023 года проведено более 200 профилактических бесед и вручены памятки о запрете сплошного выжигания растительности (палов).

Инспекторы Росреестра обращают внимание граждан, что в пожароопасный сезон недопустимо пользоваться открытым огнем, бросать горящие спички, окурки, оставлять промасленный или пропитанный горючими веществами обтирочный материал, оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны сработать как зажигательные линзы, выжигать траву, а также разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с сухой травой, по участках поврежденного леса.

Многие по привычке думают, что, сжигая траву, упрощают проведение сельскохозяйственных работ и очищают землю от старья, но при этом на объектах сельскохозяйственного производства запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях в строгом соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.

На объектах транспортной инфраструктуры запрещается в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую траву, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники.

На 26 июля случаев выявления на обследуемых земельных участках признаков палов и пожаров не зафиксировано.

Александр Моисеев, главный специалист отдела надзора на особо важных пожароопасных объектах УНДиПР ГУ МЧС России по Пермскому краю, отмечает важность проводимой с региональным Росреестром совместной работы по предупреждению пожаров, оперативное информирование о наличии признаков палов растительности, выявленных госземинспекторами в ходе выездных мероприятий по обследованию проверяемых и смежных с ними земельных участков.

За уничтожение или повреждение лесов в результате неосторожного обращения с огнем или в результате поджога установлена уголовная ответственность (ст. 261 Уголовного кодекса Российской Федерации) в виде штрафа от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 4 лет, либо лишения свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 18 месяцев до 3 лет или без такового.

Всех, кто стал очевидцем горения сухой растительности, природного пожара в лесу, тления торфяников или пожара в населенном пункте, МЧС просит незамедлительно звонить по телефону 01 (с мобильных телефонов – 101, 112).

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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