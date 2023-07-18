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Долги по налогам становятся причиной ареста автомобилей жителей Пермского края

10.47 Среда, 26 июля 2023
В отделении судебных приставов по Карагайскому и Сивинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находился ряд исполнительных производств о взыскании с жителя п. Менделеево задолженности по налогам, превышающей 100 тысяч рублей.

На протяжении двух лет должник не исполнял свои финансовые обязательства, денежные средства от него поступали, но суммы были столь незначительными, что практически не снизили размер долга.

В ходе исполнительного производства судебный пристав регулярно проводил проверки имущественного положения неплательщика. Ни находящихся на счетах денежных средств, ни иного имущества, на которое можно было бы обратить взыскание, за ним не числилось до настоящего времени. Неожиданно на очередной запрос в ГИБДД пришел положительный ответ, свидетельствующий о том, что должник приобрел и зарегистрировал на свое имя транспортное средство Lifan Solano II. Иномарка была достаточно быстро обнаружена и подвергнута аресту. Принятая мера очень впечатлила новоиспеченного автовладельца. Уже на следующий день он погасил всю сумму задолженности, в том числе более 7 тысяч рублей исполнительского сбора, наложенного на него за несвоевременное исполнение обязательств.

А вот житель г. Кизела пока не торопится освободить от ареста свой крупногабаритный транспорт. Длительная неуплата задолженности по налогам стала поводом для применения мер принудительного взыскания. Судебным приставам было известно, что в собственности у должника есть КАМАЗ, но владелец скрывал свое имущество. Местонахождение грузовика удалось установить в результате разыскных мероприятий. В отношении автомобиля был составлен акт описи и ареста. Готовятся документы для его принудительной реализации.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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