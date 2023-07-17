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Чтобы защититься от мошенников, Росреестр рекомендует зарегистрировать права на недвижимость

14.08 Вторник, 25 июля 2023
В Пермском крае все меньше остается недвижимости с незарегистрированными правами.

В 2023 году краевой Росреестр зарегистрировал ранее возникшие права пермяков более чем на 11 тысяч объектов недвижимости. Всего с июня 2021 года в Прикамье было зарегистрировано более 52 тысяч прав на ранее учтенные объекты недвижимости.

На сегодня ещё отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) сведения о собственниках 98 тысяч объектов недвижимости.

Что такое «ранее возникшие права»?

Это права, которые были приобретены собственником до 31 января 1998 года. Например, это права собственности на жилые помещения, регистрация договоров приватизации или купли-продажи в отношении которых осуществлялась органами БТИ. Если объектом недвижимости являлся земельный участок, то документы до 1998 года регистрировали в земельном комитете и выдавали свидетельство о праве собственности. Сведения о таких правах также отсутствуют в ЕГРН, если собственник не обращался с заявлением в Росреестр.

Сегодня оформить свои права просто и удобно. Для этого необходимо обратиться в любой офис МФЦ, предъявить документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий наличие права на объект недвижимости. Государственная пошлина за регистрацию ранее возникшего права собственности не уплачивается.

Регистрация недвижимости дает право распоряжаться имуществом (продавать, дарить, передавать по наследству), регистрироваться по месту жительства для получения социального обслуживания, льгот, субсидий.

«Государственная регистрация права в ЕГРН гарантирует охрану государством имущественных интересов собственника, убережет от мошеннических действий с имуществом. Наличие сведений о правах в ЕГРН позволит оперативно направить в адрес собственника уведомления, например, о снятии ипотеки, поможет избежать возникновения земельных споров. Поэтому не нужно ждать, а нужно подать документы на регистрацию», – подчеркнула заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Елена Дегтярева.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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