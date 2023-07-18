Судебные приставы добились от пермяка выплаты крупного долга на содержание дочери

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Более 650 тысяч рублей задолженности по алиментам выплатил 39-летний пермяк, чтобы избежать судимости.Житель Мотовилихинского района г. Перми по решению суда обязан был платить алименты на содержание дочери 2010 года рождения, однако на протяжении длительного времени он уклонялся от своих родительских обязанностей. Согласно материалам исполнительного производства, находящегося на исполнении в районном отделе судебных приставов, сумма его задолженности превышала 665 тысяч рублей.В соответствии с действующим законодательством за неуплату средств на содержание ребенка безответственный отец был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Наказание в виде 60 часов обязательных работ мужчина отбыл, но должных выводов для себя не сделал. Дальнейшее пренебрежительное отношение к нуждам 13-летней дочери закончилось для родителя возбуждением уголовного дела по ч. 1 ст. 157 УК РФ.Перспектива уголовного наказания и, как следствие, судимости серьезно встревожили мужчину. В кратчайшие сроки он нашел необходимую сумму, которую перечислил взыскательнице в присутствии судебного пристава-исполнителя.