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В Летнем читальном зале «Горьковки» с начала его работы побывали более 1300 человек

14.05 Понедельник, 24 июля 2023
С 17 по 20 июля площадка краевой библиотеки им. Горького презентовала ресурсы музыкального, краеведческого отделов и иностранной литературы.

Гостям Летнего читального зала пришлось по душе выступление лауреата всероссийских и международных конкурсов, профессора ПГИИК Татьяны Ненашевой. Она исполнила произведения Арама Хачатуряна из балетов «Спартак» и «Гаянэ», «Вальс» к драме «Маскарад» и даже провела мастер-класс по игре на домре.

Читатели смотрели видеозаписи заседаний клуба «Пермский краевед», играли в настольные игры, отвечали на вопросы викторины по истории города на русском и английском языках. Работала выставка книг и журналов о Перми на иностранных языках.

Тут же состоялись встречи с пермскими краеведами Ф. Гладышевым, Н. Красноперовой и В. Красавиным. Все желающие узнали, как правильно составлять свое родословное древо.

Напомним, Летний читальный зал «Горьковки» открылся 26 июня, его тема «300 лет Перми». Площадка работает с понедельника по четверг с 12:00 до 16:00 по 3 августа, читательский билет для посещения не нужен, 12+.

Программа Летнего читального зала на каждый день опубликована на сайте «Горьковки» https://www.gorkilib.ru/events/letniy-chitalnyy-zal-2023.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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