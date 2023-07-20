В Летнем читальном зале «Горьковки» с начала его работы побывали более 1300 человек

Марина Осипова © Вечерние ведомости

С 17 по 20 июля площадка краевой библиотеки им. Горького презентовала ресурсы музыкального, краеведческого отделов и иностранной литературы.Гостям Летнего читального зала пришлось по душе выступление лауреата всероссийских и международных конкурсов, профессора ПГИИК Татьяны Ненашевой. Она исполнила произведения Арама Хачатуряна из балетов «Спартак» и «Гаянэ», «Вальс» к драме «Маскарад» и даже провела мастер-класс по игре на домре.Читатели смотрели видеозаписи заседаний клуба «Пермский краевед», играли в настольные игры, отвечали на вопросы викторины по истории города на русском и английском языках. Работала выставка книг и журналов о Перми на иностранных языках.Тут же состоялись встречи с пермскими краеведами Ф. Гладышевым, Н. Красноперовой и В. Красавиным. Все желающие узнали, как правильно составлять свое родословное древо.Напомним, Летний читальный зал «Горьковки» открылся 26 июня, его тема «300 лет Перми». Площадка работает с понедельника по четверг с 12:00 до 16:00 по 3 августа, читательский билет для посещения не нужен, 12+.Программа Летнего читального зала на каждый день опубликована на сайте «Горьковки» https://www.gorkilib.ru/events/letniy-chitalnyy-zal-2023.