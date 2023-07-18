Компьютерные технологии спасли соликамца от неприятного сюрприза на границе

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Житель Соликамска длительное время игнорировал необходимость оплачивать ремонт и содержание общего имущества жилого дома, в связи с чем накопил долг перед управляющей компанией порядка 150 тыс. рублей. Несмотря на надлежащее уведомление о возбуждении исполнительного производства, должник предпочел забыть о своих обязательствах.Освежил его память информационный портал «Госуслуги», где в личном кабинете гражданина появилось уведомление об ограничении выезда за пределы России. Под угрозой оказались планы на отдых на одном из зарубежных курортов и прикамец поспешил в местное подразделение ведомства.Придя на прием в отдел судебных приставов по г. Соликамску и Соликамскому району, мужчина попросил у работников органа принудительно исполнения квитанцию на оплату задолженности и в кратчайшие сроки закрыл обязательства перед коммунальной организацией. Убедившись, что денежные средства поступили на депозитный счет отдела, судебные приставы отменили имеющиеся ограничения. После перечисления денег взыскателю исполнительное производство будет окончено фактическим исполнением.Главное Управление ФССП России напоминает жителям Пермского края о том, что на данный момент уведомления о мерах принудительного исполнения доставляются должнику двумя способами: Почтой России в бумажном варианте или в личном кабинете информационного портала «ГосУслуги». Во втором случае корреспонденция считается полученной, если адресат зашел в личный кабинет в течение 15 дней с момента доставки письма. Даже если должник не ознакомился с электронным письмом, в соответствии с действующим законодательством он будет считаться уведомленным надлежащим образом.