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Система учёных ПНИПУ позволит компаниям минимизировать риски

15.01 Пятница, 21 июля 2023
Грамотное управление рисками – одно из важных составляющих для развития компаний и предприятий. При правильном подходе можно значительно снизить уровень негативных последствий, например, непредвиденных расходов. Для регулирования рисков используется много разных инструментов (страхование, рассеивание, хеджирование и другие), но во многих случаях они не приносят желаемого результата или могут быть неправильно использованы менеджерами, тем самым, подвергая компании неучтенным неудачам. Учёные Пермского Политеха разработали удобную программу, основанную на численном методе управления многофакторными рисками, которая позволят минимизировать затраты на их управление, а также снизить потери и иные возникающие негативные последствия. Разработка проведена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Исследование опубликовано в высокорейтинговом журнале «Computation» (ISSN 2079-3197).

Оценка риска является неотъемлемой частью механизма по их управлению. Анализ проводится с двух позиций: с точки зрения определения вероятности возникновения рисковых событий и с оценки тяжести возможных последствий. Для решения задачи управления рисками используют различные инструменты, но, по словам политехников, большинство из них игнорируют предпочтения менеджмента. Решить данную проблему может метод, который учитывает индивидуальное отношение руководства при выборе стратегий реагирования на риски.

– Для формализации предпочтений мы построили персонализированную матрицу рисков, основаниями которой являются качественные шкалы с вербальными категориями. Её элементы соответствуют сочетаниям классам вероятности риска и тяжести последствий. Лицу, принимающему решения, необходимо выбрать лишь стратегию реагирования для каждого сочетания таких категорий. На следующем этапе матрица кодируется числовыми значениями и с помощью специального метода строится карта риска в формате 3D. Затем находится оптимальный путь управления рисками с учетом затрат на их снижение. Такое решение обладает особой наглядностью – траектория управления рисками может напоминать движение лыжника при спуске с горного склона. Если же она выглядит не естественно, то причиной являются высокие затраты на управление рисками, – поясняет кандидат экономических наук, куратор магистратуры «Риск-менеджмент в строительстве» Ирина Алексеева.

– Выбранный подход позволяет учесть субъективное отношение к рискам, в том числе используя наречия «почти», «около», «не совсем» и другие. Это востребовано в случае, если ответственный менеджер не смог однозначно выбрать стратегию реагирования на риски. Метод применим и в случае коллективных органов управления, например, когда часть совета директоров считает правильным выбрать одну стратегию реагирования на риск, а другая – противоположную, – поясняет Елена Лобова, доцент кафедры экономики и управления промышленным производством ПНИПУ.

– Удобство метода заключается в том, что его можно использовать с помощью обычных электронных таблиц. В данном исследовании был разработан прототип информационной системы для оптимального управления многофакторными рисками в Microsoft Excel. Это решение можно считать достаточно эффективным, так как офисная программа MS Excel довольно широко распространена, следовательно, прототип может быть продемонстрирован практически на любом компьютере, и менеджерам не нужно проходить дополнительного обучения, – рассказывает Жанна Мингалёва, доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и управления промышленным производством ПНИПУ.

– Численный метод поиска оптимальной траектории управления рисками основан на итерационном нахождении локальных наиболее эффективных стратегий, начиная с начального положения до тех пор, пока не будет достигнуто минимальное значение уровня риска, либо не закончатся ресурсы на их управление. В этой связи очень важно, что под оптимальностью понимается достижение минимальных затрат ресурсов для обеспечения желаемого состояния, – говорит научный руководитель проекта, начальник управления организации научных исследований Пермского Политеха, кандидат экономических наук, доцент Александр Алексеев.

Благодаря созданной учёными Пермского Политеха программе менеджеры компаний смогут эффективнее управлять различными рисками, учитывая субъективное отношение руководства к возможным последствиям. Кроме того, разработка позволит снизить финансовые потери и другие негативные последствия, возникающие от непредвиденных обстоятельств. Политехники планируют и дальше улучшать систему, добавляя в неё новые функции.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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