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Ликбез от Росреестра: как супругам разделить недвижимое имущество

13.41 Четверг, 20 июля 2023
Семейное законодательство в России направлено на укрепление семейных отношений, которые строятся на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед всеми ее членами, защиту семейных дел от произвольного вмешательства других лиц, обеспечение беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав и возможности их судебной защиты.

В семье все вопросы решаются супругами совместно исходя из принципа равенства.

Принцип равенства нашел отражение и в установленном законом режиме совместной собственности супругов на имущество, нажитое ими в браке. Иное может быть установлено только брачным договором, который подлежит обязательному нотариальному удостоверению.

Если брачного договора нет, приобретенное во время брака недвижимое имущество является совместной собственностью обоих супругов, независимо от того, на имя кого из супругов оно оформлено.

Общее имущество супругов может быть разделено между супругами по их соглашению как в период брака, так и после его расторжения. В соглашении супруги могут прописать любые условия владения недвижимой собственностью.

Соглашение должно быть нотариально удостоверено: несоблюдение нотариальной формы влечет его ничтожность.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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