Под контролем судебных приставов пермский перевозчик компенсировал моральный вред родственникам погибшей под колесами автобуса женщины

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Дорожно-транспортное происшествие произошло в краевой столице в прошлом году на шоссе Космонавтов. Водитель автобуса не заметил пешехода, которая пересекала автостраду в положенном месте на разрешающий сигнал светофора, и совершил наезд на женщину. От полученных травм пострадавшая скончалась в медицинском учреждении.По уголовному делу было заявлено два гражданских иска в пользу потерпевших — сына и дочери погибшей. Суд обязал компанию-перевозчика возместить гражданам моральные и нравственные страдания, сопряженные с потерей матери, в размере 1 млн рублей каждому из истцов. Вынося такое решение, слуги Фемиды исходили из того факта, что ответственность за вред, причинённый работником при исполнении трудовых обязанностей, несёт юридическое лицо, где был трудоустроен нарушитель.Исполнительный лист был предъявлен на исполнение в отдел судебных приставов по Свердловскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Сотрудники ведомства уведомили представителей юридического лица о возбуждении исполнительного производства и предупредили, что в случае затягивания исполнения решения суда к компании-должнику будет применен весь спектр мер принудительного исполнения. Не желая подвергать свое имущество угрозе ареста и иным санкциям, руководитель ООО «ФОРВАРД» в считанные дни перевел на депозитный счет отделения судебных приставов необходимую сумму.После распределения денежных средств взыскателям исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.