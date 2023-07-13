Химические компании обсудили перспективы перехода на отечественные технические решения

Марина Осипова © Вечерние ведомости

ПАО «Уралкалий» и АО «ОХК «Уралхим» приняли участие в первом демодне индустриального центра компетенций (ИЦК) «Химия». Мероприятие, одной из основных задач которого является проектная работа по импортозамещению в каждой из отраслей отечественной промышленности, прошло в Череповце с участием Минпромторга и при поддержке АНО «Цифровая экономика» - платформы взаимодействия бизнеса и государства по развитию цифровой экономики в России.Участники ИЦК обсудили ИТ-ландшафт для сквозной цифровизации ключевых процессов и обеспечения потребностей предприятий химической отрасли, обменялись опытом по реализации особо значимых проектов, применяемых технологиях и продемонстрировали готовые решения.«Уралхим» организовал сессию стартапов, которые представили свои решения для участников ИЦК «Химия». «Уралкалий» поделился практикой повышения надежности в области технического обслуживания и ремонтов при помощи цифровых сервисов - системы SafePlant и мобильных обходов.«Уралкалий» также представил систему управления инженерными данными в рамках автоматизации инвестиционной деятельности. Цель - повышение экономической эффективности реализации инвестпроектов за счет устранения информационных разрывов как между этапами жизненного цикла объектов капитального строительства, так и между функциональными подразделениями, задействованными в этом процессе.На мероприятии была продемонстрирована собственная разработка «Уралкалия» - горно-геологическая информационная система (ГГИС). Она предназначена для создания единого информационного пространства и структурирования горно-геологических данных при отработке Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Функционал системы предусматривает хранение и накопление информации о залегании пластов, качественных показателей полезного компонента в руде, объемов пустот и закладки, сечения комбайнов, горных выработок и целого ряда других показателей. ГГИС также позволяет держать на особом контроле участки со сложной геологической структурой.Добавим, в России сформировано 35 индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений. Основная задача центров - обеспечить переход на отечественные технические решения в ключевых отраслях экономики. Индустриальные центры компетенций построены по принципу консорциумов и объединяют разработчиков, производителей и заказчиков цифровых продуктов.Работу ИЦК по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина координирует Правительственная комиссия по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.Всего в ИЦК «Химия» входят 19 компаний, портфель состоит из девяти особо значимых проектов по разработке отраслевых цифровых продуктов и решений в химической промышленности, включающих программно-аппаратные комплексы.ИЦК и координирующие их отраслевые комитеты анализируют потребности в цифровых продуктах, а также привлекают и распределяют финансовые потоки по приоритетным проектам. Участие в ИЦК дает преимущества как разработчикам, так и заказчикам проектов.