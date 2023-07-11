Разработка ученого Пермского Политеха позволит точно и своевременно определить дефекты в камере сгорания двигателя автомобиля

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Камера сгорания – это замкнутое пространство, одна из главных частей двигателя транспортного средства, в которой смешиваются воздух и топливо, что необходимо для движения транспорта. Неисправности в камере сгорания негативно влияют на работу всего двигателя. Если дефекты не обнаружить вовремя, то последствия потребуют больших финансовых вложений и огромных трудозатрат. Для эффективного контроля камеры сгорания сотрудник Пермского Политеха изобрел аппарат диагностики, способный точно и достоверно оценить все внутренние повреждения. Изобретение позволит изучить состояние камер сгорания поршневых двигателей авто- и мототранспорта, поршневых генерационных установок. Разработка запатентована.Поршневой двигатель внутреннего сгорания является самым распространенным тепловым двигателем. Он используется для привода средств наземного, воздушного и водного транспорта. Обычно для диагностики внутренних полостей поршневого двигателя без его разборки используются эндоскопы. В процессе диагностики специалист погружает эндоскоп в камеру сгорания. Однако видеоматериал, собранный одним специалистом таким способом, может кардинально отличаться от материала другого специалиста. Существующие разработки диагностики камер сгорания характеризуются недостоверностью и погрешностью получаемых результатов.Техническое решение, разработанное сотрудником ПНИПУ, содержит эндоскопический зонд с устройством, записывающим изображения и передающим запись в блок управления. Уникальность формы изобретения и записывающее устройство отличают предлагаемый аппарат диагностики от стандартных эндоскопов, которые не обеспечивают точности и системности обследования камер сгорания. Обычный эндоскоп выполнен в форме шнура и хаотично вручную опускается специалистом в камеру сгорания. Тогда как данное изобретение позволяет закреплять эндоскопический зонд и плавно его опускать по заданной схеме в камеру сгорания, что систематизирует и стандартизирует процесс.– При опускании эндоскопического зонда подсветка освещает камеру сгорания. Видеокамера передает данные к блоку управления и изображение транслируется на экран компьютера в режиме реального времени. Видеокамера направлена на боковую стенку камеры сгорания и позволяет идентифицировать заводской хон, царапины и видимые повреждения, – рассказывает главный специалист высшей школы авиационного двигателестроения ПНИПУ Михаил Веснин.Михаил Веснин отмечает, что при использовании предлагаемого аппарата диагностики камеры сгорания, полученные данные будут более точные и достоверные, так как результаты исследования не зависят от квалификации оператора, перемещение эндоскопического зонда относительно камеры сгорания производится по одной и той же траектории.Использование предлагаемого изобретения позволяет создать точную картину повреждений камеры сгорания, например, автомобильного двигателя. Внедрение изобретения в промышленность приведет к стандартизации и автоматизации процесса эндоскопии камер сгорания поршневых двигателей. На основе многократных исследований возможно оценить перспективы роста повреждений и планировать выполнение ремонтных работ в штатном режиме.