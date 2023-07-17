Возрастное ограничение 18+

Росреестр Прикамья разъясняет, когда застройщик может законно отказаться от исполнения договора участия в долевом строительстве

13.23 Среда, 19 июля 2023
При заключении договора участия долевого строительства денежные средства поступают не напрямую застройщику, а размещаются в уполномоченном банке на специальных счетах эскроу, где хранятся до ввода дома в эксплуатацию.

Начальник отдела регистрации договоров участия в долевом строительстве Управления Росреестра по Пермскому краю Елена Передернина отмечает, что с договором эскроу меньше рисков для обеих сторон сделки. Это гарантия, что каждый точно получит свое и не рискует быть обманутым. Также это возможность сохранить имущество и деньги от арестов, списаний, претензий приставов и на случай банкротства.

У счета эскроу есть срок условного депонирования. Как он работает?

«Российским законодательством введено понятие срок условного депонирования – это период времени, в течение которого денежные средства, оплаченные по договору долевого участия, хранятся на эскроу-счете, - рассказывает Елена Александровна. - Раньше срок условного депонирования не мог превышать более чем на шесть месяцев срок ввода в эксплуатацию многоквартирного дома или другого объекта по договору долевого участия, указанных в проектной декларации.

Сейчас по заявлению участника долевого строительства срок условного депонирования внесенных им денег на эскроу-счет может быть продлен по истечении полугода с указанного застройщиком в проектной декларации срока ввода многоквартирного дома в эксплуатацию еще на два года. Если срок условного депонирования не продлен дольщиком, застройщик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор участия в долевом строительстве.

При истечении срока условного депонирования денежных средств, внесенных участником долевого строительства в счет уплаты цены договора, денежные средства возвращаются участнику долевого строительства, эскроу-агент не сможет их перечислить застройщику. Соответственно, обязанность по уплате цены договора участия в долевом строительстве считается невыполненной.

Просрочка внесения платежа или систематическое нарушение участником долевого строительства сроков внесения платежей в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве являются основаниями для одностороннего отказа застройщика от исполнения договора».

Подробнее см. Федеральный закон от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Жителям Нижнего Тагила снизили стоимость перехода с печного отопления на газовое
17 июля 2023
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург
10 июля 2023
Международная промышленная выставка «Иннопром» открылась в Екатеринбурге
10 июля 2023
Жители Дегтярска возмущены отключением газа на 10 дней
19 июля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Мероприятия ко Дню России пройдут во всех муниципалитетах Прикамья

Общее число зрителей и участников должно превысить 800 тысяч
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:25 Разработка ученого Пермского Политеха позволит точно и своевременно определить дефекты в камере сгорания двигателя автомобиля
13:23 Росреестр Прикамья разъясняет, когда застройщик может законно отказаться от исполнения договора участия в долевом строительстве
09:53 Житель Кудымкара возместил вред экологии во избежание ареста имущества
14:26 Студентка и учёный ПНИПУ предложили эффективный способ строительства защитных конструкций при освоении долин малых рек
14:21 Росреестр рассказал о «дачной амнистии 2.0» жителям Коми-Пермяцкого округа
10:03 В Перми судебные приставы нашли должника в паспортном столе
13:30 Ученые Пермского Политеха увеличили экономичность и экологичность асфальтобетона
13:27 Летний читальный зал «Горьковки» рассказал об истории микрорайонов Перми
09:43 В Прикамье автомобиль нетрезвого водителя обращен в доход государства
14:14 Росреестр Прикамья рассказал о пунктах государственной геодезической сети на пашне
14:08 Ученые Пермского Политеха доказали перспективность ультразвукового воздействия при наплавке изделий из алюминиевых сплавов
11:05 Под контролем судебных приставов обеспечена безопасность в соликамском дворце культуры
14:25 Не надо ни газа, ни дров: учёные Пермского Политеха предложили альтернативный метод отопления домов
14:19 Росреестр поясняет, как пермякам обжаловать решение о приостановлении кадастрового учета объекта недвижимости, не обращаясь в суд
10:17 Пермский подрядчик возместил стоматологической клинике убытки за небезопасные окна
14:09 Краевой Росреестр: в ЕГРН внесены сведения о 98 процентах населенных пунктов Прикамья
14:06 Готовь сани летом: ученые Пермского Политеха нашли способ ощутимо сэкономить на отоплении многоэтажек
10:22 Под контролем судебных приставов помещению в гостинице возвращена первоначальная планировка
14:55 Росреестр подвел итоги за июнь по индивидуальному жилищному строительству в Прикамье
14:52 Умные зубы: учёные Пермского Политеха создали smart-челюсть для студентов-стоматологов
14:11 Экологи «Уралкалия» выпустили в Каму более 70 000 мальков стерляди
Все новости
15:06 В Колпино неизвестный устроил взрыв в отделении банка, полиция проводит проверку
14:27 Житель Нефтегорска привез к зданию районной администрации мертвую корову
13:39 Петиция с требованием отозвать законопроект о сплошных рубках на Байкале собрала более 52 тысяч подписей
12:43 В Омске сотрудники ГИБДД отказались задерживать педофила, сославшись на занятость
11:50 В Ростовской области мужа и жену будут судить за истязание пяти усыновленных детей
11:18 Суд в Москве до сентября арестовал экс-главу Ростовского областного суда
10:18 В Крыму из-за пожара на полигоне эвакуируют более двух тысяч человек
16:33 Госдума повысила предельный возраст пребывания военнообязанных в запасе
15:47 В РФ признана нежелательной организация Wild Salmon Center, которая занимается охраной лосося
13:49 В Москве полицейский случайно выстрелил в коллегу у военкомата
13:01 Банк России выпустил в обращение памятную монету с изображением Цоя
12:34 В ГД внесли поправку об уголовной ответственности за «пропаганду и оправдание экстремизма»
12:10 В Москве у мавзолея Ленина задержали мужчину с коктейлем Молотова
11:29 Задержаны экс-председатель Ростовского облсуда и ее заместитель
11:02 На трассе М4 «Дон» столкнулись бензовоз, большегруз и семь легковушек
10:42 В Туве из больницы сбежали четыре пациента с сибирской язвой
10:00 Производители соков и напитков в РФ планируют повысить цены на 10-20% с 1 августа
09:39 В Польше самолет упал на ангар с людьми, погибли пять человек
18:01 ЦБ с начала года раскрыл более 1,1 тысячи финансовых пирамид
17:15 ФАС России утвердила повышение цен на газ для всех потребителей
16:34 Минцифры приостановили выдачу грантов на новые разработки в сфере IT до 1 сентября
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK