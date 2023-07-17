Росреестр Прикамья разъясняет, когда застройщик может законно отказаться от исполнения договора участия в долевом строительстве

Марина Осипова © Вечерние ведомости

При заключении договора участия долевого строительства денежные средства поступают не напрямую застройщику, а размещаются в уполномоченном банке на специальных счетах эскроу, где хранятся до ввода дома в эксплуатацию.Начальник отдела регистрации договоров участия в долевом строительстве Управления Росреестра по Пермскому краю Елена Передернина отмечает, что с договором эскроу меньше рисков для обеих сторон сделки. Это гарантия, что каждый точно получит свое и не рискует быть обманутым. Также это возможность сохранить имущество и деньги от арестов, списаний, претензий приставов и на случай банкротства.У счета эскроу есть срок условного депонирования. Как он работает?«Российским законодательством введено понятие срок условного депонирования – это период времени, в течение которого денежные средства, оплаченные по договору долевого участия, хранятся на эскроу-счете, - рассказывает Елена Александровна. - Раньше срок условного депонирования не мог превышать более чем на шесть месяцев срок ввода в эксплуатацию многоквартирного дома или другого объекта по договору долевого участия, указанных в проектной декларации.Сейчас по заявлению участника долевого строительства срок условного депонирования внесенных им денег на эскроу-счет может быть продлен по истечении полугода с указанного застройщиком в проектной декларации срока ввода многоквартирного дома в эксплуатацию еще на два года. Если срок условного депонирования не продлен дольщиком, застройщик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор участия в долевом строительстве.При истечении срока условного депонирования денежных средств, внесенных участником долевого строительства в счет уплаты цены договора, денежные средства возвращаются участнику долевого строительства, эскроу-агент не сможет их перечислить застройщику. Соответственно, обязанность по уплате цены договора участия в долевом строительстве считается невыполненной.Просрочка внесения платежа или систематическое нарушение участником долевого строительства сроков внесения платежей в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве являются основаниями для одностороннего отказа застройщика от исполнения договора».Подробнее см. Федеральный закон от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».