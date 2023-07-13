Житель Кудымкара возместил вред экологии во избежание ареста имущества

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Более 1 млн рублей ущерба, причиненного лесному фонду, взыскали судебные приставы Пермского края.В отдел судебных приставов по г. Кудымкару, Юрлинскому и Юсьвинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю на исполнение поступил исполнительный документ в отношении 45-летнего гражданина, осужденного по ч. 3 ст. 260 УК РФ, за незаконную рубку лесных насаждений, совершенную в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.Согласно приговору суда, черный лесоруб обязан возместить ущерб, причиненный лесному фонду РФ, в размере более 1 млн 130 тысяч рублей.Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства. Оперативно судебным приставом проведена проверка его имущественного положения. Согласно ответам регистрирующих органов, в собственности у осужденного имелись 3 земельных участка, объект незавершенного строительства, здание, транспортные средства УАЗ, МИЦУБИСИ, КАМАЗ и прицеп к грузовому автомобилю. В целях обеспечения исполнения требований исполнительного документа судебный пристав запретил должнику совершение регистрационных сделок со всем выявленным имуществом.Понимая, что следующим шагом сотрудников органа принудительного исполнения может стать арест его собственности, мужчина полностью погасил весь причиненный ущерб. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.