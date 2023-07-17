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Студентка и учёный ПНИПУ предложили эффективный способ строительства защитных конструкций при освоении долин малых рек

14.26 Вторник, 18 июля 2023
На территориях с большими перепадами высот, например, в горах или возле рек строительство сопряжено с дополнительными мероприятиями по инженерной защите, такими как укрепление склонов, либо устройство подпорных удерживающих сооружений. Для обустройства таких мест необходимо учитывать ограниченность пространства и выделение больших территорий под застройку. Сейчас в таких случаях чаще всего используют конструкции из железобетона, но их строительство очень дорогой и трудоёмкий процесс, поэтому поиск других более выгодных вариантов является актуальной задачей. Студентка Пермского Политеха совместно с научным руководителем предложили наиболее эффективный и экономичный способ строительства инженерных защит на склонах. Разработка проведена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Статья с результатами исследования опубликована в журнале «Вестник ПНИПУ. Транспорт. Транспортные сооружения. Экология».

Чаще всего инженерные защиты устанавливают в долинах небольших рек, где грунт недостаточно устойчив. Также во время постройки жилых домов на склонах его предварительно укрепляют, чтобы не произошло сдвига и здание «не скатилось» вниз. Наиболее распространенным и хорошо зарекомендовавшим себя способом устройства подпорных стен является применение монолитного или сборного железобетона. Существуют проверенные расчетные подходы и большой опыт строительной практики, которые нарабатывались десятилетиями. Однако возведение подобных конструкций всегда связано с высокой трудоемкостью, финансовыми затратами и использованием большого количества строительной техники. Исследователи считают, что на сегодняшний день уже есть достаточно методов, которые могут эффективно заменить железобетонные укрепления.

- Для экономического сравнения нами были составлены локальные сметные расчеты на каждый вид сооружения подпорных стен. Мы выбрали железобетон, коробчатый габион с армопанелью (обтягивание склона армированной сеткой) и армогрунт (основание сооружения делают из искусственных материалов, например, геотекстиля). Суммы были составлены в ценах на третий квартал 2022 года, куда вошли затраты: на фонд оплаты труда, эксплуатация машин и механизмов и материалы, - рассказывает студентка строительного факультета ПНИПУ Марина Лотенкова.

- Анализ показал, что самым оптимальным вариантом в сооружении защитных конструкций является армогрунт. Его строительство в 4.2 раза дешевле, чем стена из сборного железобетона и в 23.5, чем из коробчатых габионов с армопанелью. За счёт внедрения армирующих геосинтетических элементов возможно не только удешевить строительство, но и повысить прочностные и деформационные характеристики грунтов, увеличить устойчивость при статических и динамических нагрузках и уменьшить неравномерность осадок сооружения из армогрунта, - говорит кандидат технических наук, доцент кафедры «Строительное производство и геотехника» ПНИПУ Даниил Татьянников.

Благодаря исследованию политехников строительство инженерных защитных стен станет менее затратным в плане финансов и трудоёмкости. Кроме того, армогрунт позволит повысить прочность и устойчивость грунта, что очень важно при строительстве жилых домов и мостов на склонах или возле рек.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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