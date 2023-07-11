Росреестр рассказал о «дачной амнистии 2.0» жителям Коми-Пермяцкого округа

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Управлении Росреестра по Пермскому краю состоялась «горячая» телефонная линия ля жителей Гайнского, Кочевского, Косинского, Кудымкарского, Юрлинского, Юсьвинского муниципальных округов Пермского края по вопросам «дачной амнистии 2.0». В округе много домов, которые предоставлялись работникам бывших леспромхозов, сельских предприятий.На вопросы граждан отвечала начальник Кудымкарского межмуниципального отдела управления Ольга Старкова.1. Многие знают о «дачной амнистии», по которой в упрощенном порядке при предоставлении технического плана и декларации можно оформить права на индивидуальный жилой или садовый дом при наличии правоустанавливающих документом на земельный участок. В чем заключается «дачная амнистия 2.0»?«Дачная амнистия 2.0», вступившая в силу с 1 июля 2022 года, дает возможность оформления права собственности сразу на дом и на земельный участок, если ни на тот, ни на другой нет правоустанавливающих документов. Поставить земельный участок и дом на кадастровый учет и зарегистрировать право на него возможно при наличии трех условий: расположен в границах населенного пункта, на него у гражданина и других лиц нет права собственности, дом возведен до 14 мая 1998 года.2. Куда обратиться для оформления жилого дома в упрощенном порядке и какие документы для этого нужны?За оформлением прав нужно обратиться в орган местного самоуправления, приложив любой документ, подтверждающий факт владения домом:- документ, подтверждающий подключение к сетям инженерно-технического обеспечения и (или) подтверждающий осуществление оплаты коммунальных услуг;- документ о проведении государственного технического учета и (или) технический инвентаризации жилого дома до 1 января 2013 года;- документ, подтверждающий представление или передачу заявителю иным лицом земельного участка, в том числе из которого образован испрашиваемый земельный участок;- документ, подтверждающий регистрацию заявителя по месту жительства в жилом доме до 14 мая 1998 года;- выписка из похозяйственной книги или другого документа, в которой содержится информация о жилом доме и его принадлежности заявителю;- документ, выданный заявителю нотариусом до 14 мая 1998 года в отношении жилого дома, подтверждающий права заявителя на него;- для наследника, не вступившего в наследство, также необходимо предоставить свидетельство о праве на наследство, подтверждающее, что таким наследником было унаследовано иное имущество умершего лица.3. Может ли наследник воспользоваться «дачной амнистией 2.0»?Да, при наличии одного из документов, дающих право воспользоваться «дачной амнистией 2.0», выданных умершему гражданину. Наследнику нужно предъявить свидетельство о праве на наследство на любое другое имущество.4. Если в доме до 1998 года и по настоящее время прописаны 3 человека, можно ли в этом случае оформить дом в упрощенном порядке?Да, можно. В этой ситуации с заявлением в местную администрацию должны одновременно обратиться все граждане. Земельный участок под жилым домом будет предоставлен в общую долевую собственность и, соответственно, дом также поступит в их общую долевую собственность.Росреестр рекомендует не откладывать оформление имущества в собственность, чтобы исключить риски мошеннических сделок и изъятия без компенсационных выплат, получить возможность распоряжаться своей недвижимостью в полном объеме.