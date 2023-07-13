Возрастное ограничение 18+

В Перми судебные приставы нашли должника в паспортном столе

10.03 Вторник, 18 июля 2023
Судебные приставы задержали находящегося в розыске должника в паспортном столе. Из одного государственного учреждения ему пришлось проследовать сразу в три: подразделение службы, суд и спецприемник.

Житель Дзержинского района г. Перми по решению суда обязан платить алименты двум свои дочерям 2010 и 2017 года рождения и 5-летнему сыну. Однако свои родительские обязанности мужчина длительное время не исполнял, официально нигде не работал и накопил долг в размере более 2 млн рублей. Зная, что за уклонением от уплаты алиментов последуют меры административного и уголовно-правового характера, должник скрывался от судебных приставов, в связи с чем его объявили в розыск.

В ходе розыскных мероприятий судебному приставу поступила информация из правоохранительных органов, что должник обратился за заменой паспорта. Судя по всему 37-летний должник решил еще больше запутать свои следы, но завершить задуманное ему не удалось. Мужчину задержали в паспортном столе и доставили в отдел судебных приставов по Дзержинскому району г. Перми. Там на безответственного родителя был составлен протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». Затем нарушитель был препровожден в суд, который, рассмотрев материалы дела, назначил ему 11 суток административного ареста. Из зала суда мужчина отправился отбывать наказание в спецприемник.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Екатеринбурге ищут подозреваемого в преступлении сексуального характера
13 июля 2023
За удар бокалом по лицу жительница Тавды получила условный срок
11 июля 2023
В Свердловской области за преступления сексуального характера разыскивают мужчину
13 июля 2023
При пожаре на Вагонке в Нижнем Тагиле погиб 35-летний мужчина
15 июля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Мероприятия ко Дню России пройдут во всех муниципалитетах Прикамья

Общее число зрителей и участников должно превысить 800 тысяч
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
14:26 Студентка и учёный ПНИПУ предложили эффективный способ строительства защитных конструкций при освоении долин малых рек
14:21 Росреестр рассказал о «дачной амнистии 2.0» жителям Коми-Пермяцкого округа
10:03 В Перми судебные приставы нашли должника в паспортном столе
13:30 Ученые Пермского Политеха увеличили экономичность и экологичность асфальтобетона
13:27 Летний читальный зал «Горьковки» рассказал об истории микрорайонов Перми
09:43 В Прикамье автомобиль нетрезвого водителя обращен в доход государства
14:14 Росреестр Прикамья рассказал о пунктах государственной геодезической сети на пашне
14:08 Ученые Пермского Политеха доказали перспективность ультразвукового воздействия при наплавке изделий из алюминиевых сплавов
11:05 Под контролем судебных приставов обеспечена безопасность в соликамском дворце культуры
14:25 Не надо ни газа, ни дров: учёные Пермского Политеха предложили альтернативный метод отопления домов
14:19 Росреестр поясняет, как пермякам обжаловать решение о приостановлении кадастрового учета объекта недвижимости, не обращаясь в суд
10:17 Пермский подрядчик возместил стоматологической клинике убытки за небезопасные окна
14:09 Краевой Росреестр: в ЕГРН внесены сведения о 98 процентах населенных пунктов Прикамья
14:06 Готовь сани летом: ученые Пермского Политеха нашли способ ощутимо сэкономить на отоплении многоэтажек
10:22 Под контролем судебных приставов помещению в гостинице возвращена первоначальная планировка
14:55 Росреестр подвел итоги за июнь по индивидуальному жилищному строительству в Прикамье
14:52 Умные зубы: учёные Пермского Политеха создали smart-челюсть для студентов-стоматологов
14:11 Экологи «Уралкалия» выпустили в Каму более 70 000 мальков стерляди
10:40 Желание сменить место жительства побудило жителя Чернушки погасить налоговую задолженность
14:03 Постановка на кадастр многоквартирного дома в Перми за один день – это реальность
13:58 Летний читальный зал «Горьковки» начинает третью неделю
Все новости
16:33 Госдума повысила предельный возраст пребывания военнообязанных в запасе
15:47 В РФ признана нежелательной организация Wild Salmon Center, которая занимается охраной лосося
13:49 В Москве полицейский случайно выстрелил в коллегу у военкомата
13:01 Банк России выпустил в обращение памятную монету с изображением Цоя
12:34 В ГД внесли поправку об уголовной ответственности за «пропаганду и оправдание экстремизма»
12:10 В Москве у мавзолея Ленина задержали мужчину с коктейлем Молотова
11:29 Задержаны экс-председатель Ростовского облсуда и ее заместитель
11:02 На трассе М4 «Дон» столкнулись бензовоз, большегруз и семь легковушек
10:42 В Туве из больницы сбежали четыре пациента с сибирской язвой
10:00 Производители соков и напитков в РФ планируют повысить цены на 10-20% с 1 августа
09:39 В Польше самолет упал на ангар с людьми, погибли пять человек
18:01 ЦБ с начала года раскрыл более 1,1 тысячи финансовых пирамид
17:15 ФАС России утвердила повышение цен на газ для всех потребителей
16:34 Минцифры приостановили выдачу грантов на новые разработки в сфере IT до 1 сентября
15:54 Российских спортсменов могут обязать платить за смену гражданства
15:12 Доля контрафактной электроники на российских интернет-площадках выросла почти вдвое
14:26 Жизни пострадавшей на Крымском мосту девочке ничего не угрожает
13:35 Климатолог объяснил аномальную жару в России эффектом Эль-Ниньо
12:42 Из-за увеличения спроса на грузовые автоперевозки, выросла их стоимость
11:38 В Пензенской области у 67 человек подтвердилась корь
11:01 В селе Саратовской области из-за подтопления домов ввели режим ЧС
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK