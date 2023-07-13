В Перми судебные приставы нашли должника в паспортном столе

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Судебные приставы задержали находящегося в розыске должника в паспортном столе. Из одного государственного учреждения ему пришлось проследовать сразу в три: подразделение службы, суд и спецприемник.Житель Дзержинского района г. Перми по решению суда обязан платить алименты двум свои дочерям 2010 и 2017 года рождения и 5-летнему сыну. Однако свои родительские обязанности мужчина длительное время не исполнял, официально нигде не работал и накопил долг в размере более 2 млн рублей. Зная, что за уклонением от уплаты алиментов последуют меры административного и уголовно-правового характера, должник скрывался от судебных приставов, в связи с чем его объявили в розыск.В ходе розыскных мероприятий судебному приставу поступила информация из правоохранительных органов, что должник обратился за заменой паспорта. Судя по всему 37-летний должник решил еще больше запутать свои следы, но завершить задуманное ему не удалось. Мужчину задержали в паспортном столе и доставили в отдел судебных приставов по Дзержинскому району г. Перми. Там на безответственного родителя был составлен протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». Затем нарушитель был препровожден в суд, который, рассмотрев материалы дела, назначил ему 11 суток административного ареста. Из зала суда мужчина отправился отбывать наказание в спецприемник.