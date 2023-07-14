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Ученые Пермского Политеха увеличили экономичность и экологичность асфальтобетона

13.30 Понедельник, 17 июля 2023
Объемы строительства и протяженность сетей автомобильных дорог увеличивается с каждым годом. Самым распространенным композиционным материалом для верхних слоев покрытия является асфальтобетон. Для создания прочного, безопасного, долговечного дорожного покрытия необходима специально приготовленная асфальтобетонная смесь из минеральных материалов и вяжущего вещества, взятых в определенных соотношениях и перемешанных в нагретом состоянии. Ученые Пермского Политеха запатентовали экономически перспективную и экологичную асфальтобетонную смесь, применительно к тем регионам, где происходит добыча полезных ископаемых, обладающую требуемыми прочностными характеристиками и соответствующая требованиям ГОСТ. Изобретение может быть использовано для устройства покрытий нескоростных автомобильных дорог общего пользования, благоустройства общественных и дворовых территорий.

Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Существующие композиционные строительные материалы имеют как плюсы, так и минусы. Их основными недостатками является использование в составе дорогих материалов (активирующие материалы, щебень), многокомпонентность и ограниченность использования. Это приводит ученых к поиску новых составляющих для приготовления асфальтобетона с соответствующими эксплуатационными характеристиками и физико-механическими свойствами, такими, как плотность и прочность материала, пористость минерального остова.

Ученые предложили использовать в составе асфальтобетона щебень из гравия (31-35%), песок из отсевов дробления (60-65%), буровой шлам (4-9%) и битум (5,4-6,0%). Использование в составе щебня из гравия и другой количественный состав компонентов является отличительными признаками изобретения. Асфальтобетон, изготовленный на основе таких составляющих, имеет физико-механические характеристики отвечающие требованиям ГОСТ для нескоростных дорог, такие как трещиностойкость, водостойкость, высокая прочность при сжатии, а также позволяет снизить стоимость асфальтобетона.

– Для производства предлагаемой смеси не требуется изменять технологию ее приготовления на предприятии, что является большим преимуществом. Был проведен эксперимент. Мы приготовили смесь и с помощью пресса сформировали асфальтобетонные образцы. Результаты испытаний образцов показали, что изобретение полностью соответствуют всем требованиям ГОСТ, – рассказывает кандидат технических наук, доцент кафедры «Автомобильные дороги и мосты» Пермского Политеха Кирилл Тюрюханов.

Так как буровой шлам – это техногенный материал нефтедобывающего производства, важным критерием для оценки степени его негативного воздействия на окружающую среду является наличие нефти и соединений тяжелых металлов, которые являются наиболее опасными элементами бурового шлама и способные привести к долгосрочному изменению химического состава геосферных оболочек Земли.

– Мы изучили содержание тяжелых металлов и нефтепродуктов в образцах бурового шлама и пришли к выводу, что его использование в составе предложенной асфальтобетонной смеси не будет формировать критического изменения химического или физического состава геосферных оболочек Земли при эксплуатации асфальтобетонного покрытия на всем его протяжении жизненного цикла, – поделился кандидат технических наук Антон Власов.

Использование предлагаемой асфальтобетонной смеси, обладающей требуемыми прочностными характеристиками, позволит расширить номенклатуру материалов в дорожно-строительной отрасли, повлиять на стоимость асфальтобетона в тех регионах, где происходит добыча полезных ископаемых, а также снизить негативное воздействие на окружающую среду от размещения отхода нефтедобывающей промышленности – бурового шлама.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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