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Росреестр Прикамья рассказал о пунктах государственной геодезической сети на пашне

14.14 Пятница, 14 июля 2023
В Пермском крае 3136 пунктов государственной геодезической сети. Они располагаются на поверхности земли и объектах недвижимости. Сотрудники Управления Росреестра по Пермскому краю ведут учет и регулярно проводят обследование состояния этих пунктов.

Значительная часть пунктов государственной геодезической сети находится на территории сельскохозяйственных угодий, в том числе на пашне. Часто при проведении пахотных и других сельскохозяйственных работ пункты повреждаются или полностью уничтожаются, несмотря охранную зону, которая установлена у каждого из них.

Проверить наличие охранной зоны можно бесплатно на официальном сайте Росреестра: rosreestr.gov.ru с помощью сервиса «Публичная кадастровая карта». Для этого необходимо найти на карте по адресу или кадастровому номеру интересующую территорию, в разделе «Слои» включить слой «ЗОУИТ» - это зоны с особыми условиями использования территории.

Геодезические пункты образуют целую сеть по всей территории России, являются ориентирами при проведении различных геодезических и кадастровых работ, используются для решения важных оборонных и народно-хозяйственных задач. Ориентир должен быть эталонным, без погрешностей, в противном случае негативные последствия затронут не только интересы государства в целом, но и граждан. Для собственников земельных участков это может обернуться путаницей с границами и спорами с соседями, для покупателей новостроек - разрушением несущих конструкций здания и пр.

Елена Дегтярева, заместитель руководителя регионального управления Росреестра, отметила, что пункт, расположенный на участке, не требует от правообладателя земли никакого особого ухода. Просто нужно стараться не повредить его.

Для учета и обеспечения сохранности пунктов Управление Росреестра по Пермскому краю просит пермяков информировать обо всех обнаруженных, поврежденных, уничтоженных пунктах по электронной почте: 32@r59.rosreestr.ru, направив фото с описанием. Получить консультацию и задать вопрос можно по телефону: 8 (342) 205-95-70 (внутр. 1851).

Геодезический пункт - инженерная конструкция, закрепляющая точку земной поверхности с определенными значениями координат в пространстве. Совокупность пунктов составляют геодезическую сеть, которая создается для установления и распространения систем координат на территории Российской Федерации.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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