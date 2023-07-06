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Под контролем судебных приставов обеспечена безопасность в соликамском дворце культуры

11.05 Пятница, 14 июля 2023
Перспектива применения мер административного и уголовно-правового характера побудила руководство АО «Соликамский завод «Урал» заключить договор с частной охранной организацией и оборудовать дворец культуры автономной системой оповещения.

Прокурор г. Соликамска обратился в суд с требованиями обязать собственников центра культурно-массовой работы устранить нарушения антитеррористического законодательства. Ссылаясь на результаты проверки, представитель надзорного органа обратил внимание на бреши в системе безопасности социально значимого объекта.

Дворец культуры, принадлежащий заводу, не был в полной мере защищен от возможного нападения. В помещениях отсутствовал комплекс технических мер по оповещению и управлению эвакуацией в чрезвычайных ситуациях, а также не была обеспечена охрана здания силами спецорганизаций. Рассмотрев доводы надзорного ведомства, судья обязал ответственных лиц устранить все выявленные нарушения и принять меры по обеспечению безопасности для работников и посетителей дворца культуры.

Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов по г. Соликамску и Соликамскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Судебный пристав уведомил руководство завода о возбуждении исполнительного производства и предупредил об административной и уголовной ответственности за неисполнение решения суда. Перечисления мер принудительного исполнения и их последствий оказалось достаточно для того, чтобы в установленный законом срок ответственные лица обеспечили надлежащую безопасность объекта.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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