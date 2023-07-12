Возрастное ограничение 18+

Не надо ни газа, ни дров: учёные Пермского Политеха предложили альтернативный метод отопления домов

14.25 Четверг, 13 июля 2023
Запасы нефти и газа в России заканчиваются с каждым годом всё быстрее, а их потребление продолжает только увеличиваться. На этом фоне в 2021 году премьер-министр России Михаил Мишустин призвал производителей постепенно переходить на возобновляемые источники энергии и сокращать использование традиционных видов горючего, в том числе и угля. Уже к 2030 году наша страна должна почти полностью перейти на «зелёную» энергетику. Это не только сэкономит природные ресурсы нашей страны, но и поможет планете в борьбе с глобальным потеплением. Правда, газом или нефтью пользуется не только промышленность, но и жилые дома, например, для отопления, поэтому поиск новых методов генерации тепла также является актуальной задачей. Учёные Пермского Политеха предложили использовать геотермальное отопление в индивидуальных жилых домах, в качестве альтернативы газовому, и посчитали, насколько оно экономически эффективно. Разработка проведена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Статья с результатами исследования была опубликована в журнале «Вестник ПНИПУ. Прикладная экология. Урбанистика».

Геотермальное отопление – это экологически чистый вид теплоснабжения, в котором используется энергия окружающей среды. Система данного вида отопления состоит из двух частей – внешнего и внутреннего контура. Она представляет собой трубы с тепловым носителем, расположенными под почвой. Теплоноситель на глубине от 0,4 до 3 метров принимает температуру земли, равную от –15 до +20 градусов, и поступает в здание, где установлен тепловой насос. Он, в свою очередь, разгоняет жар до +60 градусов и при помощи циркуляционного насоса отправляет разогретый теплоноситель по трубам внутреннего контура. Главными преимуществами такого метода обогрева помещений являются экологичность (так как отсутствует процесс сгорания), безопасность (в данной системе не используются взрыво- и пожароопасные виды топлива), экономичность и долговечность (в среднем система геотермального отопления служит 25 лет, а газовая 15). Учёные считают, что использование геотермального отопления вместо газового в перспективе сэкономит значительную часть бюджета жителей России, которые живут в индивидуальных жилых домах.

- Существует множество предрассудков о неэффективности использования геотермального отопления в нашей стране в условиях сильных морозов в холодное время года. Однако в нашем случае достаточно погрузить трубы с теплоносителем на глубину 1,6 м. В самый холодный месяц средняя температура там будет составлять +2,4 градуса. В качестве теплоносителя чаще всего используют фреон, антифриз. Воду в таких установках не используют из-за низких температур зимой, к тому же она со временем начинает разрушать трубы под землей. А тепловой насос позволяет экономить до 75 % расходов на отопление дома и горячее водоснабжение. Оставшиеся 25 % – коммунальные расходы на электричество, - рассказывает кандидат технических наук, доцент кафедры «Строительный инжиниринг и материаловедение» ПНИПУ Любовь Хорошева.

- Проверить экономическую эффективность решили, сравнив расходы на установку газового и геотермального оборудования, а также затраты на коммунальные платежи. При помощи калькулятора «Газпром газораспределение» посчитали, что монтаж устройства с голубым топливом стоит более 340 тысяч рублей, а предложенного альтернативного варианта более 680 тысяч рублей. Но учитывая, что затраты на коммунальные услуги с
геотермальным отоплением будут менее 20%, то такой метод может окупиться уже через 9 лет, - поясняет магистрант кафедры «Строительный инжиниринг и материаловедение» ПНИПУ Екатерина Гурина.

Расчет экономической эффективности использования геотермального отопления показал, что его можно успешно использовать во всех индивидуальных жилых домах нашей страны. Такой вариант альтернативной энергии не создает выбросов в атмосферу углекислого газа и при этом окупает себя за 9 лет. Установка геотермального оборудования позволит замедлить глобальное потепление и сэкономит бюджет миллионов людей.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В некоторых домах в Екатеринбурге в жару включили отопление
12 июля 2023
Свердловчане чаще всего заказывают доставку негазированной воды
06 июля 2023
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург
10 июля 2023
В Серове пенсионерка упала в траншею
11 июля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Мероприятия ко Дню России пройдут во всех муниципалитетах Прикамья

Общее число зрителей и участников должно превысить 800 тысяч
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
14:25 Не надо ни газа, ни дров: учёные Пермского Политеха предложили альтернативный метод отопления домов
14:19 Росреестр поясняет, как пермякам обжаловать решение о приостановлении кадастрового учета объекта недвижимости, не обращаясь в суд
10:17 Пермский подрядчик возместил стоматологической клинике убытки за небезопасные окна
14:09 Краевой Росреестр: в ЕГРН внесены сведения о 98 процентах населенных пунктов Прикамья
14:06 Готовь сани летом: ученые Пермского Политеха нашли способ ощутимо сэкономить на отоплении многоэтажек
10:22 Под контролем судебных приставов помещению в гостинице возвращена первоначальная планировка
14:55 Росреестр подвел итоги за июнь по индивидуальному жилищному строительству в Прикамье
14:52 Умные зубы: учёные Пермского Политеха создали smart-челюсть для студентов-стоматологов
14:11 Экологи «Уралкалия» выпустили в Каму более 70 000 мальков стерляди
10:40 Желание сменить место жительства побудило жителя Чернушки погасить налоговую задолженность
14:03 Постановка на кадастр многоквартирного дома в Перми за один день – это реальность
13:58 Летний читальный зал «Горьковки» начинает третью неделю
10:06 Добиться от работодателя выплаты причитающейся зарплаты помогли судебные приставы Перми
13:53 Росреестр Прикамья разъясняет: даже исполненный договор купли-продажи недвижимости можно расторгнуть
13:43 Разработка Пермского Политеха поможет регионам решить проблемы засухи
10:29 В один день судебные приставы сделали два добрых дела: сдали кровь и помогли детям
13:19 Разработка ученых Пермского Политеха позволит создавать более качественные изделия аддитивным методом
13:15 В Прикамском Роскадастре рассказали, как быстро и бесплатно получить сведения из ЕГРН
10:46 Ради отпуска за границей казанец лично привез квитанцию об оплате задолженности в Соликамск
13:48 Ученые Пермского Политеха доказали положительное воздействие греющего кабеля на добычу высоковязкой нефти
13:26 «Хорошо на даче»: досуг в Летнем читальном зале «Горьковки»
Все новости
16:20 В Тюмени суд арестовал мать, которая в прямом эфире угрожала своему сыну расправой
15:39 ГД приняла во втором чтении законопроект о запрете смены пола
15:27 В центре Афин после звонка с угрозами произошел взрыв, вторую бомбу обезвредили
14:28 СК: подозреваемый признал вину в убийстве бывшего командира подлодки «Краснодар» Ржицкого
13:47 В Красноярске суд заключил под стражу начальника управления уголовного розыска
12:54 Госдума разрешила сплошные рубки на Байкальской природной территории
18:54 РПЦ: икону «Троица» Рублева передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре
18:40 Полиция Волгограда проверяет поездку певицы в машине ГИБДД с мигалками
18:10 В Дзержинске на производстве «Сибур-Нефтехима» произошел пожар
16:55 В Ленобласти груженый землей МАЗ въехал в супермаркет
15:31 Власти Хакасии заявили о давлении на учителей на фоне конфликта из-за низких зарплат
14:19 В возрасте 94 лет умер писатель Милан Кундера
12:55 На Сахалине у двухлетнего ребенка, прилетевшего из Москвы, выявили корь
12:32 В Омской области у ребенка, увидевшего убийство отца матерью, развилось психическое расстройство
11:43 СК: в детских садах Орска отравились 36 детей, возбуждено уголовное дело
11:15 «Ъ»: из-за роста цен на импортные субстанции в России могут подорожать лекарства
10:39 В Бурятии замминистра образования арестован за езду в наркотическом опьянении
18:08 Володин предложил пересадить депутатов и чиновников на отечественные машины
17:21 В Саратовской области в детской поликлинике рухнула плита перекрытия
16:54 СМИ: в Новосибирске прокуратура проверяет службу приставов после конфликта с клиникой
15:44 Пропавшую в Пермском крае группу туристов с детьми нашли, все живы
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK