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Росреестр поясняет, как пермякам обжаловать решение о приостановлении кадастрового учета объекта недвижимости, не обращаясь в суд

14.19 Четверг, 13 июля 2023
Досудебный порядок обжалования принятых государственным регистратором решений о приостановлении осуществляется в апелляционной комиссии, созданной при Управлении Росреестра по Пермскому краю.

Такой порядок работает, если решение о приостановлении принято по основаниям, указанным в пунктах* части 1 статьи 26 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» (от 13.07.2023 № 218-ФЗ), и только в отношении документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета.

Например, представим ситуацию. Участники долевой собственности подали документы для раздела земельного участка, в числе которых соглашение, по которому каждый из них становится собственником одного из образованных земельных участков. Все документы, в том числе межевые планы, соответствуют нормам действующего законодательства, кроме
соглашения. Государственный регистратор принял решение о приостановлении учетно-регистрационных процедур. Это решение нельзя обжаловать в досудебном порядке, потому что соглашение относится к документам, необходимым для регистрации права собственности на земельные участки, а не постановки их на кадастровый учет.

Заявление об обжаловании решения о приостановлении может быть представлено в апелляционную комиссию в течение тридцати дней с даты принятия решения о приостановлении.

Обращение в апелляционную комиссию – это соблюдение прав и законных интересов заявителей, возможность более оперативно разрешать возникающие споры и снижать временные и финансовые затраты на судебные расходы.

* С 13 июня 2023 года расширился перечень случаев, когда решение государственного регистратора можно обжаловать в досудебном порядке. Пункты-основания части 1 статьи 26 закона о регистрации недвижимости: 2, 5, 7-10, 19-32.1, 34, 35, 42, 43, 45, 49, 50, 52, 53. В уведомлении о приостановлении должны быть указаны пункты, на основании которых государственный регистратор принял такое решение, а также разъяснение возможности обжалования принятого решения в досудебном порядке.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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